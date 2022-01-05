EKPSS 2022 nitelik kodları: 6512 ve 1101 nitelik kodu nedir?
EKPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından adaylar işlemlerini yapmaya başladılar. EKPSS tercihleri 5 Ocak tarihinde başladı ve 14 Ocak’a kadar devam edecek. Yapılan duyuru ile ön lisans, lisans ve ortaöğretim engelli memur alımı nitelik kodları da yayımlandı. Peki, 6512 ve 1101 nitelik kodu nedir? İşte EKPSS nitelik kodları
6512 ve 1101 nitelik kodu ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. EKPSS tercih kılavuzuna göre adaylar işlemlerini ocak ayının 14’üne kadar tamamlayacaklar. Merak edilen 6512 nitelik kodu D1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak anlamına gelmektedir.
6512 VE 1101 NİTELİK KODU NEDİR?
6512 nitelik kodu D1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak anlamına gelmektedir. 1101 nitelik kodunun açılımı cinsiyeti erkek olmak, 1103 nitelik kodunun açılımı ise cinsiyeti kadın olmaktır. İşte EKPSS tercihlerinde istenilen bazı nitelik kodları:
6205 MEB onaylı Aşçılık Sertifikası sahibi olmak.
6225 MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
6251 MEB onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.
6297 MEB onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.
6205 MEB onaylı Aşçılık Sertifikası sahibi olmak.
6225 MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
6251 MEB onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.
6297 MEB onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.
6501 M Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6502 A1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6503 A2 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6504 A Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6505 B1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6506 B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6507 BE Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6508 C1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6509 C1E Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6510 C Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6511 CE Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak
6502 A1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6503 A2 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6504 A Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6505 B1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6506 B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6507 BE Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6508 C1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6509 C1E Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6510 C Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6511 CE Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak