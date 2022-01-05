EKPSS 2022 nitelik kodları: 6512 ve 1101 nitelik kodu nedir?

6501 M Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6502 A1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6503 A2 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6504 A Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6505 B1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6506 B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6507 BE Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6508 C1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6509 C1E Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6510 C Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.



6511 CE Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak