MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEk tercih parası hangi bankalara yatırılıyor? YKS ek tercih para yatırma işlemi detayları
GeriGündem Ek tercih parası hangi bankalara yatırılıyor? YKS ek tercih para yatırma işlemi detayları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 14:40 | 

Ek tercih parası hangi bankalara yatırılıyor? YKS ek tercih para yatırma işlemi detayları

Ek tercih başvurusunda bulunan adaylar için YKS ek tercih para yatırma işlemi devam ediyor. 23 Eylül tarihine kadar internet üzerinden alınacak olan ek tercih başvurusu, bankalar üzerinden para yatırma işleminin tamamlanmasıyla birlikte sona erecek. Peki, YKS ek tercih parası hangi bankalara yatırılıyor. İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı YKS ek tercih para yatırma işlemi hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

YKS ek tercih para yatırma işlemi, ÖSYM online işlemler aracılığıyla internet üzerinden ya da bankamatikler aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebiliyor. YKS ek tercih para yatırma işlemi sonrasında ÖSYM'nin değerlendirme sürecini bekleyecek olan adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Peki, YKS ek tercih para yatırma işlemi hangi bankalara yapılacak? İşte, o bilgiler

2
Abone Olgoogle-news

20 TL olan ek tercih ücreti yatırılmadan başvuru işlemleri tamamlanmayacak. YKS ek tercih banka ödemeleri ATM'lerden ya da online işlemlerden yapılabilecek;

3
Abone Olgoogle-news

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’denücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan“ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi