Ek tercih parası hangi bankalara yatırılıyor? YKS ek tercih para yatırma işlemi detayları
Ek tercih başvurusunda bulunan adaylar için YKS ek tercih para yatırma işlemi devam ediyor. 23 Eylül tarihine kadar internet üzerinden alınacak olan ek tercih başvurusu, bankalar üzerinden para yatırma işleminin tamamlanmasıyla birlikte sona erecek. Peki, YKS ek tercih parası hangi bankalara yatırılıyor. İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı YKS ek tercih para yatırma işlemi hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
YKS ek tercih para yatırma işlemi, ÖSYM online işlemler aracılığıyla internet üzerinden ya da bankamatikler aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebiliyor. YKS ek tercih para yatırma işlemi sonrasında ÖSYM'nin değerlendirme sürecini bekleyecek olan adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Peki, YKS ek tercih para yatırma işlemi hangi bankalara yapılacak? İşte, o bilgiler
2
Abone Ol
20 TL olan ek tercih ücreti yatırılmadan başvuru işlemleri tamamlanmayacak. YKS ek tercih banka ödemeleri ATM'lerden ya da online işlemlerden yapılabilecek;
3
Abone Ol
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’denbaşvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’denücret yatırılmaz.)
*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan“ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir