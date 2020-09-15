Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2020 eğitim ödeneği ile ilgili bilgiler
Eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Yeni eğitim öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başladı. Öğretmenler ödenek ödeme tarihlerini merak ediyorlar. İşte eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara verilen ödenek ile ilgili bilgiler
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Eğitim ödeneği ödeme tarihleri merak ediliyor. Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL olarak ödeniyor. Bu ödeme 2021 yılında 1.250 TL olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderdiği yazıda ödemelerin 7 Eylül’den itibaren verilmeye başlanacağını duyurmuştu.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile yazı gönderildi. Öğretmenlerin eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden itibaren verilmeye başlandı. Ödeneklerin yatıp yapmadığı banka hesapları üzerinden kontrol ediliyor.
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EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?
Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.
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EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak. Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılmıştı.