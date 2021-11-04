Edirne'nin 'yasaklı ırk köpekleri' ömür boyu barınak mahkumu
Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ndeki 'yasaklı ırk' 25 köpek, ömür boyu burada yaşam sürecek. Bakımevinin sorumlu veteriner hekimi Soyuhan Barlas, "Biz birer geçici barınağız ama bu tarz yasaklı ırklar geldiği zaman onları iade etme veya verme durumumuz olmadığı için mecburen gelen hiçbir suçu yokken bizde cezaevi hükümlüsü gibi kalıyor. Sadece ırksal özelliklerinden dolayı biz onları burada hapsediyoruz. Yasalar da bu konuda oldukça net, hiçbir şekilde sahiplerine iade olmuyor" dedi.