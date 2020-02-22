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DHA
Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 17:03, /

Edirne'de tarihi keşif heyecanı! Osmanlı Saray'ının kapısı bulundu

Edirne'de Osmanlı padişahı 2'nci Murad tarafından 1450 yılında yapımı başlanan ve oğlu Fatih Sultan Mehmet tarafından tamamlanan Edirne Yeni Sarayı (Saray-ı Cedide-i Amire) kazı çalışmalarında, giriş kapısının temeline ulaşıldı. Kazı başkanı Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, sarayın has bahçeye açılan kapısının temellerine ulaşıldığını belirterek, "Kazılarda 15'inci yüzyıla ait duvarı bulduk. Bunun yanı sıra yine askeri müdahale edilmiş olan dönemde eklenti olarak karşımıza çıkan yeni duvarlar var. Bütüncül olarak kazıyı tamamladığımızda 15'inci yüzyıl duvarlarını belirli bir yüksekliğe göre tamamlayıp, avlu duvarlarını daha belirgin hale getireceğiz" dedi.

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