Eczaneler hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık mı? 27-28 Mart Cumartesi-Pazar eczane çalışma saatleri
Sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan illerimizde hafta sonu eczaneler açık mı sorusu vatandaşlar tarafından cevap arayan konular arasında.. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte Cumartesi-Pazar eczane çalışma saatleri
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İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.
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Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.
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Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalarda nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.