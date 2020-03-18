Ece Seçkin: Bu uçuşu hayatı boyunca unutmayacağına eminim...
Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, corona virüs nedeniyle Avrupa'daki Türklerin tahliyesinde görev aldı. Seçkin, nişanlısını sosyal medya paylaşımı ile tebrik etti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
"Canım benim...Hayatının en duygusal uçuşunu bugün yaptığına eminim...Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz elbette,ama bu senin için çok önemliydi. Kaptanlığını tebrik ediyor,sana bir ömür boyu emniyetli ve sağlıklı uçuşlar diliyorum."
2
"Bugün gerçekleştirilen Türk Vatandaşlarının Avrupa’dan tahliyesi kapsamında İstanbul Havalimanına ilk inişi nişanlım Çağrı Terlemez gerçekleştirdi.TK 1702 sefer sayılı bu uçuşu hayatı boyunca unutmayacağına eminim..."
3
"Ben de nişanlımla beraber tüm kabin ekibi ve aileleri gibi önlem amaçlı 15 gün evdeyim,lütfen sizler de bu günleri evinizde,kurallara uyarak ve içinize dönerek geçirin..."
4
"Hayatın en yakın zamanda normale dönmesi ve bu virüsün en kısa zamanda gezegenimizi terk etmesi dileğiyle..."