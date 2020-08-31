EBA TV nasıl güncellenir? 2020 EBA TV TÜRKSAT uydu ayarı bilgisi
EBA TV kanal güncelleme bilgileri, uzaktan eğitim sisteminin 31 Ağustos'ta başlamasıyla beraber gündeme geldi. 18 Eylül'e kadar devam edecek olan online eğitim sisteminde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT EBA TV yayınları ile canlı ders alma imkanına sahip olacak. Öğrenci ve veliler, yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden ulaşılabilecektir. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacaktır. Peki, EBA TV nasıl güncellenir? İşte, EBA TV frekans ve TÜRKSAT uydu ayarı bilgisi.
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Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise'yi 18 milyon öğrencinin hizmetine sunarak, çocukların okul ve dersleriyle bağlantılarının kopmamasını sağlayan TRT, hazırlık dönemi için ders çekimlerini bitirdi. EBA, EBA TV ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecek. EBA TV uydu ayarı, EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden yapılacak.
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GÜNCELLEME SİSTEMİ OLMAYAN CİHAZLARDA SD KANAL BULMA NASIL YAPILIR?
Eylül 2014’te TURKSAT-4A frekans geçişinde uydu alıcısı ya da uydu alıcılı TV’lerinde tarama gerçekleştiren ve hiçbir kanalı sonrasında listesinden silmeyen kullanıcılar SD yayınları herhangi bir ilave işleme gerek duymaksızın izleyebilecektir. Eğer kullanıcı 11916 frekansında geçmişte taradığı kanalları sildiyse 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısı ya da uydu alıcılı TV’sine girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TURKSAT’ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD ve EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.
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GÜNCELLEME SİSTEMİ OLMAYAN CİHAZLARDA HD KANAL BULMA NASIL YAPILIR?
Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı TV’lerde 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TURKSAT’ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD ve EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.
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UYDU AYARI NASIL YAPILIR?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.