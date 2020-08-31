Eğitim Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 20:53 | 31 Ağustos 2020 - 20:53

EBA TV nasıl güncellenir? 2020 EBA TV TÜRKSAT uydu ayarı bilgisi

EBA TV kanal güncelleme bilgileri, uzaktan eğitim sisteminin 31 Ağustos'ta başlamasıyla beraber gündeme geldi. 18 Eylül'e kadar devam edecek olan online eğitim sisteminde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT EBA TV yayınları ile canlı ders alma imkanına sahip olacak. Öğrenci ve veliler, yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden ulaşılabilecektir. EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacaktır. Peki, EBA TV nasıl güncellenir? İşte, EBA TV frekans ve TÜRKSAT uydu ayarı bilgisi.