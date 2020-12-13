EBA TV giriş ekranı! EBA TV 14-20 Aralık ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve canlı yayın giriş ekranı

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrar programı Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması ile belli oldu.TRT EBA TV haftalık ders programı ile ders, saatleri, haftalık ders programı ve konu üniteleri açıklandı. 1, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve 5, 6,7, 9, 10,11 sınıf öğrencileri EBA TV üzerindeki 14-20 Aralık ders programına ulaşabilecekler. Programa göre, liselerde bu hafta ilk ders Türk Dili ve Edebiyatı olacak. İşte, bu haftanın ara tatil tekrar programı.