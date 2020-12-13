EBA TV giriş ekranı! EBA TV 14-20 Aralık ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve canlı yayın giriş ekranı
EBA TV canlı ders giriş ekranı ve haftalık ders programı öğrencilerin erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 14-20 Aralık TRT EBA TV ders programı ilkokul, ortaokul ve lise için belli oldu. Haftalık EBA TV ders saatleri de program üzerinden paylaşıldı. 14 Aralık EBA TV ders programı ve TRT EBA TV yayın akışı eba.gov.tr üzerinden öğrenilecek. EBA TV canlı yayın girişi de canlı dersler ekranı üzerinden sağlanacak. İşte, 14-20 Aralık EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve EBA TV canlı ders izleme ekranı.
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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrar programı Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması ile belli oldu.TRT EBA TV haftalık ders programı ile ders, saatleri, haftalık ders programı ve konu üniteleri açıklandı. 1, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve 5, 6,7, 9, 10,11 sınıf öğrencileri EBA TV üzerindeki 14-20 Aralık ders programına ulaşabilecekler. Programa göre, liselerde bu hafta ilk ders Türk Dili ve Edebiyatı olacak. İşte, bu haftanın ara tatil tekrar programı.
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14-20 ARALIK EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI
EBA TV 14-20 Aralık haftalık ders programı belli oldu. Yeni haftada liselerde pazartesi günü Türk Dili ve Edebiyatı dersi saat 09.00'da başlayacak. Ortaokul 7. sınıflarda Türkçe dersi saat 11.00'da başlayacak. Matematik dersi ise 11.30'da gerçekleşecek.
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1. sınıflarda ilk gün Türkçe, Matematik, dersleri işlenecek.
EBA canlı ders programını tablo aracılığıyla görebilirsiniz.
EBA canlı derse katılmak için öncelikle aşağıdaki linkten EBA girişi yapın. Ardından sol tarafta kalacak olan canlı dersler butonuna bastıktan sonra mevcut dersler arasında dersiniz var ise sınıfa dahil olabilirsiniz.
Eğer ilk kez giriş yapıyorsanız, sayfanın sağ üstünde yer alan uygulama indir butonuna basın ve cihazınıza kurulumu gerçekleştirin.