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Eğitim
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 03:55 | 

EBA TV ders tekrarı programı yayınlandı! 16-20 Kasım TRT EBA TV ara tatil ders programı başlıyor

EBA TV canlı ders giriş ekranı ve ders programı öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ara tatil haftası 16-20 Kasım'da EBA TV ders tekrarı programı ile öğrenciler öğrendikleri üniteleri tekrar gözden geçirme fırsatı bulacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan TRT EBA TV ders programında ilkokul, ortaokul, lise ders tekrar saatleri belli oldu. İşte, 16-20 Kasım ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarı programı ve EBA TV canlı ders izleme ekranıyla ilgili ayrıntılar.

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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrar programı Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması ile belli oldu. TRT EBA TV haftalık ders programına, evlerinden uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, Bakanlığın ve EBA TV'nin internet sitesinden ulaşacaklar. 1, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve 5, 6,7, 9, 10,11 sınıf öğrencileri EBA TV üzerindeki ara tatil tekrar yayınını izleyebilecek. İşte, bu haftanın ara tatil tekrar programı.

2EBA TV TEKRAR PROGRAMI BELLİ OLDU
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EBA TV TEKRAR PROGRAMI BELLİ OLDU

EBA TV 16 Kasım 20 Kasım haftalık ders programı belli oldu. Yeni haftada dersler saat 10.00'da başlayacak. Özel eğitim ve yetişkin kuşakları ile LGS ve YKS hazırlık kuşakları için farklı içerikler yer alacak.

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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İlkokul 4 ve 3. sınıflarda ise ilk gün Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler dersleri işlenecek.

EBA DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA DERS PROGRAMI-TIKLAYINIZ

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.'' dedi.

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Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."

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