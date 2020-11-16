EBA TV ders tekrarı programı yayınlandı! 16-20 Kasım TRT EBA TV ara tatil ders programı başlıyor

Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.



Ziya Selçuk, şunları kaydetti:



"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."