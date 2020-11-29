EBA TV ders programı: 30 Kasım - 4 Aralık ilkokul, ortaokul, lise EBA TV ders programı ve canlı yayın giriş ekranı
EBA TV canlı ders giriş ekranı ve ders programı öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı her hafta TRT EBA TV ders programını yayımlıyor. Online eğitim süreci devam ederken, 30 Kasım - 4 Aralık TRT EBA TV haftalık ders programı ilkokul, ortaokul ve lise için belli oldu. 30 Kasım EBA TV ders programı ve TRT EBA TV yayın akışı eba.gov.tr üzerinden öğrenilecek. EBA TV canlı yayın girişi de canlı dersler ekranı üzerinden yapılacak. İşte, 30 Kasım - 4 Aralık EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve EBA TV canlı ders izleme ekranı.
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EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 30 Kasım - 4 Aralık 2020 TRT EBA TV haftalık ders programı her sınıf için ayrı ayrı yayımlandı. Uzaktan eğitim sürecinde online derse katılacak olan öğrenciler haftalık ders programına EBA TV'den ulaşacak. Yayımlanan programa göre 30 Kasım Pazartesi günü ilkokullarda ilk ders Türkçe olacak. İşte, bu haftanın ders programı.
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30 KASIM 4 ARALIK EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI
EBA TV 30 Kasım 4 Aralık 2020 haftalık ders programı belli oldu. Yeni haftada liselerde pazartesi günü Türk Dili ve Edebiyatı dersi saat 09.00'da başlayacak. Ortaokullarda ise yeni hafta Türkçe dersi ilk ders olacak.
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1. sınıflarda Türkçe, matematik, Türkçe dersleri ilk gün işlenecek.
EBA canlı ders programını tablo aracılığıyla görebilirsiniz.
EBA canlı derse katılmak için öncelikle aşağıdaki linkten EBA girişi yapın. Ardından sol tarafta kalacak olan canlı dersler butonuna bastıktan sonra mevcut dersler arasında dersiniz var ise sınıfa dahil olabilirsiniz.
Eğer ilk kez giriş yapıyorsanız, sayfanın sağ üstünde yer alan uygulama indir butonuna basın ve cihazınıza kurulumu gerçekleştirin.