MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriEBA TV ders programı: 30 Kasım - 4 Aralık ilkokul, ortaokul, lise EBA TV ders programı ve canlı yayın giriş ekranı
GeriEğitim EBA TV ders programı: 30 Kasım - 4 Aralık ilkokul, ortaokul, lise EBA TV ders programı ve canlı yayın giriş ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Eğitim
Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 22:38 | 

EBA TV ders programı: 30 Kasım - 4 Aralık ilkokul, ortaokul, lise EBA TV ders programı ve canlı yayın giriş ekranı

EBA TV canlı ders giriş ekranı ve ders programı öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı her hafta TRT EBA TV ders programını yayımlıyor. Online eğitim süreci devam ederken, 30 Kasım - 4 Aralık TRT EBA TV haftalık ders programı ilkokul, ortaokul ve lise için belli oldu. 30 Kasım EBA TV ders programı ve TRT EBA TV yayın akışı eba.gov.tr üzerinden öğrenilecek. EBA TV canlı yayın girişi de canlı dersler ekranı üzerinden yapılacak. İşte, 30 Kasım - 4 Aralık EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve EBA TV canlı ders izleme ekranı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 30 Kasım - 4 Aralık 2020 TRT EBA TV haftalık ders programı her sınıf için ayrı ayrı yayımlandı. Uzaktan eğitim sürecinde online derse katılacak olan öğrenciler haftalık ders programına EBA TV'den ulaşacak. Yayımlanan programa göre 30 Kasım Pazartesi günü ilkokullarda ilk ders Türkçe olacak. İşte, bu haftanın ders programı.

230 KASIM 4 ARALIK EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI
Abone Olgoogle-news

30 KASIM 4 ARALIK EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI

EBA TV 30 Kasım 4 Aralık 2020 haftalık ders programı belli oldu. Yeni haftada liselerde pazartesi günü Türk Dili ve Edebiyatı dersi saat 09.00'da başlayacak. Ortaokullarda ise yeni hafta Türkçe dersi ilk ders olacak.

3
Abone Olgoogle-news

1. sınıflarda Türkçe, matematik, Türkçe dersleri ilk gün işlenecek.

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

4
Abone Olgoogle-news

Ortaokul 6. sınıflar da Türkçe dersine, ardından da sosyal bilgiler dersine katılacak. Liselerde 9. sınıflarda pazartesi günü ilk ders Türk Dili ve Edebiyatı olacak.

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS PROGRAMI-TIKLAYINIZ

5
Abone Olgoogle-news

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

6
Abone Olgoogle-news

EBA canlı ders programını tablo aracılığıyla görebilirsiniz.

EBA canlı derse katılmak için öncelikle aşağıdaki linkten EBA girişi yapın. Ardından sol tarafta kalacak olan canlı dersler butonuna bastıktan sonra mevcut dersler arasında dersiniz var ise sınıfa dahil olabilirsiniz.

Eğer ilk kez giriş yapıyorsanız, sayfanın sağ üstünde yer alan uygulama indir butonuna basın ve cihazınıza kurulumu gerçekleştirin.

EBA CANLI DERS İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi