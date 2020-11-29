Eğitim Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 22:38 | 29 Kasım 2020 - 22:38

EBA TV ders programı: 30 Kasım - 4 Aralık ilkokul, ortaokul, lise EBA TV ders programı ve canlı yayın giriş ekranı

EBA TV canlı ders giriş ekranı ve ders programı öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı her hafta TRT EBA TV ders programını yayımlıyor. Online eğitim süreci devam ederken, 30 Kasım - 4 Aralık TRT EBA TV haftalık ders programı ilkokul, ortaokul ve lise için belli oldu. 30 Kasım EBA TV ders programı ve TRT EBA TV yayın akışı eba.gov.tr üzerinden öğrenilecek. EBA TV canlı yayın girişi de canlı dersler ekranı üzerinden yapılacak. İşte, 30 Kasım - 4 Aralık EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve EBA TV canlı ders izleme ekranı.