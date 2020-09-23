EBA TV canlı yayın izle! TRT EBA TV 23 Eylül ilkokul, ortaokul, lise yayın saatleri ders programı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak 23 Mart'ta 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV'yi yayına alan TRT, canlı yayınlarına devam ediyor. Hem ilkokul ve ortaokul hem de lise öğrencilerinin faydalanabildiği EBA canlı yayınlarını kaçıranlar, belirlenen saatlerde ders tekrarı yapabiliyor.