EBA TV canlı yayın izle! TRT EBA TV 23 Eylül ilkokul, ortaokul, lise yayın saatleri ders programı
Öğrenciler haftanın üçüncü gününde EBA TV canlı yayınıyla uzaktan eğitimlerine devam edecek. EBA canlı dersleri ilkokul öğrencileri için tüm güne çıkarılmıştı. Öğrenciler, sabah 08.30'dan akşam 20.20'ye kadar istenilen saatte canlı ders yapabiliyor. İşte EBA TV canlı yayın izleme linki, ve EBA TV 23 Eylül ilkokul, ortaokul, lise yayın saatleri ders programı…
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak 23 Mart'ta 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV'yi yayına alan TRT, canlı yayınlarına devam ediyor. Hem ilkokul ve ortaokul hem de lise öğrencilerinin faydalanabildiği EBA canlı yayınlarını kaçıranlar, belirlenen saatlerde ders tekrarı yapabiliyor.
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Derslerini TRT EBA TV üzerinden takip eden öğrenciler, ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA'yı kullanabiliyor. EBA TV’yi hangi sınıfların hangi saat aralığında izleyebileceğini, EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linklerini derledik.
Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.
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TRT EBA kanallarında yer alan "Bizden" veli kuşağı ve MEB'in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulmaya devam edilecek.
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Bakanlığın uzaktan eğitim çalışmalarına ilişkin bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.