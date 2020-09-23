MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEBA TV canlı yayın izle! TRT EBA TV 23 Eylül ilkokul, ortaokul, lise yayın saatleri ders programı
GeriGündem EBA TV canlı yayın izle! TRT EBA TV 23 Eylül ilkokul, ortaokul, lise yayın saatleri ders programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 07:33 | 

EBA TV canlı yayın izle! TRT EBA TV 23 Eylül ilkokul, ortaokul, lise yayın saatleri ders programı

Öğrenciler haftanın üçüncü gününde EBA TV canlı yayınıyla uzaktan eğitimlerine devam edecek. EBA canlı dersleri ilkokul öğrencileri için tüm güne çıkarılmıştı. Öğrenciler, sabah 08.30'dan akşam 20.20'ye kadar istenilen saatte canlı ders yapabiliyor. İşte EBA TV canlı yayın izleme linki, ve EBA TV 23 Eylül ilkokul, ortaokul, lise yayın saatleri ders programı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak 23 Mart'ta 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV'yi yayına alan TRT, canlı yayınlarına devam ediyor. Hem ilkokul ve ortaokul hem de lise öğrencilerinin faydalanabildiği EBA canlı yayınlarını kaçıranlar, belirlenen saatlerde ders tekrarı yapabiliyor.

2
Abone Olgoogle-news

Derslerini TRT EBA TV üzerinden takip eden öğrenciler, ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA'yı kullanabiliyor. EBA TV’yi hangi sınıfların hangi saat aralığında izleyebileceğini, EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linklerini derledik.

3
Abone Olgoogle-news

EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

4
Abone Olgoogle-news

EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

5
Abone Olgoogle-news

EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

6Uzaktan eğitimde veli rehberliği
Abone Olgoogle-news

Uzaktan eğitimde veli rehberliği

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.

7
Abone Olgoogle-news

TRT EBA kanallarında yer alan "Bizden" veli kuşağı ve MEB'in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulmaya devam edilecek.

8
Abone Olgoogle-news

Bakanlığın uzaktan eğitim çalışmalarına ilişkin bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi