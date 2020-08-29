EBA TV canlı dersler ne zaman başlayacak? İşte online EBA TV canlı yayın ekranları ve frekans bilgileri

TRT EBA TV ders programlarına nasıl ulaşılır? EBA Tv canlı yayınları belirlenen frekans ayarlarıyla ve online sayfa üzerinden gerçekleşiyor. Yayın akışlarına "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabiliyor. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebiliyor.