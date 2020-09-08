EBA TV canlı ders giriş ekranı: TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın ders programı açıklandı

EBA TV üzerinden öğrencilerle buluşan canlı yayınların ders programları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. EBA ilkokul, ortaokul, lise dersleri, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla devam ediyor. 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim 18 Eylül'de sona erecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV'yi yayına alan TRT üzerinden yeni eğitimler veriliyor. Aynı zamanda EBA üzerinden de canlı dersler yayımlanıyor.



EBA CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebiliyorlar.