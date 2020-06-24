EBA canlı yayını ile seminer izleme ekranı: EBA TV öğretmen girişi nasıl yapılır? 24 Haziran mesleki çalışma programı belli oldu

MESLEKİ ÇALIŞMALAR PROGRAMI Öğretmenler, 2020 Haziran dönemi mesleki çalışmaları, Bakanlığın belirlediği çerçeve program doğrultusunda yerel ihtiyaçlara göre gerçekleştirecek.



Bakanlığın belirlediği çerçeve programının bazı başlıkları şöyle:



"Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi), yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi, eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme, bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi, zeka oyunları uygulamaları eğitimi, akıl ve zeka oyunları eğitimi, müze eğitimi, masal anlatıcılığı eğitimi, oryantiring eğitimi, doğa yürüyüşü eğitimi, bir öğretmen bin ritim eğitimi, Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi, köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi, öğretmenlik meslek etiği eğitimi, okul-aile iş birliği eğitimi, okul tabanlı afet eğitimi, kariyer rehberliği, ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi, okulda ilk yardım eğitimi, öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi, şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, okul ve çevre güvenliği eğitimi, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, işletmelerde mesleki eğitim, staj ve yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları, öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler, STEM eğitimi, robotik ve kodlama eğitimi, teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi."