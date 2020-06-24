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Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 09:29,

EBA canlı yayını ile seminer izleme ekranı: EBA TV öğretmen girişi nasıl yapılır? 24 Haziran mesleki çalışma programı belli oldu

Uzaktan eğitim EBA TV canlı yayın üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden devam ediyor. Öğretmenleri canlı seminerleri takip edebilmesi için EBA’dan giriş yapması gerekiyor. Öğretmen seminerleri hafta içi her gün saat 09.30'da başlıyor. Peki, EBA TV öğretmen girişi nasıl yapılır? 22-30 Haziran arasında EBA TV üzerinden gerçekleşecek seminerler nasıl izlenir? İşte EBA canlı yayını ile seminer izleme ekranı ve 24 Haziran mesleki çalışma programın...

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EBA TV öğretmen seminerleri canlı olarak başladı. 30 Haziran’a kadar devam edecek olan öğretmenleri seminerleri EBA TV üzerinden takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmalarının, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Çevrimiçi seminerler ve sonrasında her okul Zoom, Teams vb programlar üzerinden kendi toplantılarını gerçekleştirebilecek. Peki, EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? İşte EBA TV öğretmen seminerleri canlı yayın izleme ekranı ve 24 Haziran mesleki çalışma programı...

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EBA canlı seminerleri Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığa bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenleri kapsıyor.

3EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR
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EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA öğretmen girişi için; EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. EBA öğretmen girişi MEBBİS ve E-Devlet şifreleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. EBA SEMİNER GİRİŞ VE CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

4MESLEKİ ÇALIŞMALAR PROGRAMI
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MESLEKİ ÇALIŞMALAR PROGRAMI

Öğretmenler, 2020 Haziran dönemi mesleki çalışmaları, Bakanlığın belirlediği çerçeve program doğrultusunda yerel ihtiyaçlara göre gerçekleştirecek.

Bakanlığın belirlediği çerçeve programının bazı başlıkları şöyle:

"Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi), yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi, eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme, bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi, zeka oyunları uygulamaları eğitimi, akıl ve zeka oyunları eğitimi, müze eğitimi, masal anlatıcılığı eğitimi, oryantiring eğitimi, doğa yürüyüşü eğitimi, bir öğretmen bin ritim eğitimi, Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi, köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi, öğretmenlik meslek etiği eğitimi, okul-aile iş birliği eğitimi, okul tabanlı afet eğitimi, kariyer rehberliği, ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi, okulda ilk yardım eğitimi, öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi, şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, okul ve çevre güvenliği eğitimi, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, işletmelerde mesleki eğitim, staj ve yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları, öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler, STEM eğitimi, robotik ve kodlama eğitimi, teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi."

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