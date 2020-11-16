EBA öğretmen seminer programı canlı yayını nasıl izlenir? EBA öğretmen giriş ekranı
EBA öğretmen giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. EBA öğretmen seminer programı araştırılıyor. Okullar 16 Aralık itibari ile ara tatile girdi. Mesleki çalışma programının başladığı 16 Kasım Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'dan canlı olarak öğretmenlere hitap edecek. Peki EBA öğretmen seminer programı canlı yayını nasıl izlenir? İşte giriş ekranı ve detaylar
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EBA giriş ekranı, seminerlere katılmak isteyen öğretmenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenecek çevrim içi mesleki çalışma programı içerisinde 16 Kasım Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un EBA'dan canlı olarak öğretmenlere hitap etmesi de bulunuyor. Bakan Selçuk saat 10.10’da canlı yayına başladı.