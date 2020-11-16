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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 10:45 | 

EBA öğretmen seminer programı canlı yayını nasıl izlenir? EBA öğretmen giriş ekranı

EBA öğretmen giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. EBA öğretmen seminer programı araştırılıyor. Okullar 16 Aralık itibari ile ara tatile girdi. Mesleki çalışma programının başladığı 16 Kasım Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'dan canlı olarak öğretmenlere hitap edecek. Peki EBA öğretmen seminer programı canlı yayını nasıl izlenir? İşte giriş ekranı ve detaylar

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EBA giriş ekranı, seminerlere katılmak isteyen öğretmenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenecek çevrim içi mesleki çalışma programı içerisinde 16 Kasım Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un EBA'dan canlı olarak öğretmenlere hitap etmesi de bulunuyor. Bakan Selçuk saat 10.10’da canlı yayına başladı.

2EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR
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EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA'ya öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecek. EBA GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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