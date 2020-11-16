EBA öğretmen seminer programı canlı yayını nasıl izlenir? EBA öğretmen giriş ekranı

EBA giriş ekranı, seminerlere katılmak isteyen öğretmenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenecek çevrim içi mesleki çalışma programı içerisinde 16 Kasım Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un EBA'dan canlı olarak öğretmenlere hitap etmesi de bulunuyor. Bakan Selçuk saat 10.10’da canlı yayına başladı.