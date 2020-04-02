EBA neden açılmıyor? İlkokul, ortaokul ve lise 2 Nisan EBA ders programı ve saatleri
Uzaktan eğitim sürecinde binlerce öğrenci eğitimlerini TRT EBA TV ve EBA’nın internet sayfası üzerinden sürdürüyor. EBA TV ders programı uzaktan eğitim alan öğrenciler için haftalık olarak paylaşılıyor. Canlı yayını kaçıran veya tekrar yapmak isteyen öğrenciler kendileri için belirlenen saatlerde EBA’ya erişim sağlayabiliyor. Bu durumdan habersiz olan öğrenciler zaman zaman arama motorları üzerinden ‘EBA neden açılmıyor, EBA’ya giriş yapamıyorum’ gibi aramalar yapıyor. Peki, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA’yı bugün saat kaçla kaç arasında kullanabilecek? İşte 2 Nisan EBA ders programı ve saatleri...
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1
Uzaktan eğitimin ikinci haftası EBA TV üzerinden devam ediyor. EBA TV canlı yayınlarını internetten online olarak takip edebiliyor.Öğrenciler EBA TV’den ve eba.gov.tr üzerinden ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edebiliyor. Öğrencilerin o saatler dışında ekran başında olmaları gerekmiyor.
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Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca öğrenciler eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabiliyor
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Ancak sistem yoğunluktan dolayı zaman zaman hata verebiliyor. Öğrencilerin yaşayacakları sorunların önüne geçmek için yeni bir uygulamaya geçildi.
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Yapılan bu yeni uygulamaya göre EBA'ya öğrenciler sınıf bazlı zaman çizelgesine göre giriş yapacaklar. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri artık belirlenen saatlerde sisteme erişime sağlayabilecek. Günlük programın dışında kalan öğrenciler, sisteme giriş için kendi saatlerini bekleyecek.