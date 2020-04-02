EBA neden açılmıyor? İlkokul, ortaokul ve lise 2 Nisan EBA ders programı ve saatleri

Uzaktan eğitimin ikinci haftası EBA TV üzerinden devam ediyor. EBA TV canlı yayınlarını internetten online olarak takip edebiliyor.Öğrenciler EBA TV’den ve eba.gov.tr üzerinden ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edebiliyor. Öğrencilerin o saatler dışında ekran başında olmaları gerekmiyor.