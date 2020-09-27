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Hürriyet
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Haber Giriş: 27 Eylül 2020 - 13:50 | 

EBA neden açılmıyor, çöktü mü? EBA öğrenci giriş ekranı

EBA giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. EBA sistemine giriş yapmak isteyenler sayfaya girişlerde sorun yaşamalarının ardından, ‘EBA neden açılmıyor?’ sorusuna yanıt arıyorlar. İşte EBA öğrenci giriş ekranı ve detaylar…

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EBA’nın neden açılmadığı ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. EBA’ya giriş yapmak isteyen vatandaşlar sorun yaşamalarının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. Yayımlanan duyuruda, ‘Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sistemlerimizde bakım ve güncelleme yapıyor.’ denildi.

2EBA NEDEN AÇILMIYOR
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EBA NEDEN AÇILMIYOR?

EBA’nın neden açılmadığı ile ilgili yapılan duyuruda sistem güncellemesinin yapıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sıkıntının ardından Milli Eğitim Bakanlığı “Çok yüksek kullanım trafiklerine ulaşan EBA, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kalmakta” dedi. Bakanlığın açıklamasında, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA'nın, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kaldığına ve hizmet kalitesinin etkilenebildiğine de dikkat çekildi.

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EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

EBA GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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