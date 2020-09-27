EBA neden açılmıyor, çöktü mü? EBA öğrenci giriş ekranı

EBA NEDEN AÇILMIYOR? EBA’nın neden açılmadığı ile ilgili yapılan duyuruda sistem güncellemesinin yapıldığı açıklandı.



Geçtiğimiz günlerde yaşanan sıkıntının ardından Milli Eğitim Bakanlığı “Çok yüksek kullanım trafiklerine ulaşan EBA, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kalmakta” dedi. Bakanlığın açıklamasında, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA'nın, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kaldığına ve hizmet kalitesinin etkilenebildiğine de dikkat çekildi.