EBA LGS tercih danışmanlığı giriş ekranı: EBA canlı ders öğrenci girişi nasıl yapılır?
EBA LGS tercih danışmanlığı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, 'Kurulan tercih danışmanlığı birimlerimiz öğrencilere EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.' dedi. Tercihlerin başlamasının ardından konu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Peki EBA girişi nasıl yapılır? İşte EBA LGS tercih danışmanlığı ile ilgili bilgiler...
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EBA LGS tercih danışmanlığı ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS tercihleri 20 Temmuz tarihinde başladı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA LGS tercih danışmanlığı hizmetinin, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Kurulan tercih danışmanlığı birimleri öğrencilere EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti verecek. İşte EBA giriş ekranı... EBA’DAN TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için 20 Temmuz’dan itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacağını açıklayarak, ‘Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.’ dedi.
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EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
EBA'ya T.C. kimlik numaranız ve kendi oluşturacağınız şifrelerle girebilirsiniz. Veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyorlar. Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla.