EBA LGS tercih danışmanlığı giriş ekranı: EBA canlı ders öğrenci girişi nasıl yapılır?

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR? EBA'ya T.C. kimlik numaranız ve kendi oluşturacağınız şifrelerle girebilirsiniz. Veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyorlar.

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla.