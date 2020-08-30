EBA ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın nasıl izlenir? TRT EBA TV canlı ders izleme linki

TRT EBA TV canlı yayını ile ilgili araştırmalar hızlandı. EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor. İşte canlı yayın izleme linkleri



EBA CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebiliyorlar.