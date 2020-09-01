EBA DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK e-kurs başvuru ekranı
DYK kurs başvurusunun nasıl yapılacağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. EBA e-Kurs sistemi üzerinden yapılabilen başvurular öğretmenler için sona erdi. Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenci başvurularının 4 Eylül 2020 Cuma gününe kadar uzatıldığı duyuruldu. Kurslara Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun öğrenciler başvurabiliyor.
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EBA kurs başvuruları devam ediyor. DYK kurs başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Kurslar, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde Bakanlıkça belirlenen derslerden açılıyor. 30 Ağustos'ta bitecek olan DYK e-kurs başvuruları öğrenciler için 4 Eylül'e kadar uzatıldı. EBA DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar ve başvuru ekranı
DYK KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR? EBA e-Kurs sistemi üzerinden yapılabilen başvurular öğrenciler için 30 Ağustos 2020 tarihinde sona erecekti. Yapılan duyuruda, 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenci başvuruları 4 Eylül 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.' denildi.
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EBA DYK KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.
Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler. Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.