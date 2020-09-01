EBA DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK e-kurs başvuru ekranı

EBA kurs başvuruları devam ediyor. DYK kurs başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Kurslar, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde Bakanlıkça belirlenen derslerden açılıyor. 30 Ağustos'ta bitecek olan DYK e-kurs başvuruları öğrenciler için 4 Eylül'e kadar uzatıldı. EBA DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar ve başvuru ekranı



DYK KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

EBA e-Kurs sistemi üzerinden yapılabilen başvurular öğrenciler için 30 Ağustos 2020 tarihinde sona erecekti. Yapılan duyuruda, 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenci başvuruları 4 Eylül 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.' denildi.