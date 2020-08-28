EBA DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK e-kurs başvuru ekranı

EBA kurs başvuruları araştırılan konular arasında yer alıyor. DYK kurs başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Kurslar, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde Bakanlıkça belirlenen derslerden açılıyor. EBA e-Kurs sistemi üzerinden yapılabilen başvurular öğretmenler için 28 Ağustos'ta, öğrenciler için ise 30 Ağustos 2020’ta sona erecek. İşte başvurular ile ilgili detaylar...



İŞTE DYK KURS BAŞVURU TARİHLERİ

EBA e-Kurs sistemi üzerinden yapılabilen başvurular öğretmenler için 28 Ağustos'a, öğrenciler için ise 30 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek.