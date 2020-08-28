EBA DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK e-kurs başvuru ekranı
DYK kurs başvuruları yoğun ilgi görüyor. EBA e-Kurs sistemi üzerinden yapılabilen başvurular öğretmenler için 28 Ağustos'a, öğrenciler için ise 30 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek. Kurslara Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun öğrenciler başvurabiliyor.
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EBA kurs başvuruları araştırılan konular arasında yer alıyor. DYK kurs başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Kurslar, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde Bakanlıkça belirlenen derslerden açılıyor. EBA e-Kurs sistemi üzerinden yapılabilen başvurular öğretmenler için 28 Ağustos'ta, öğrenciler için ise 30 Ağustos 2020’ta sona erecek. İşte başvurular ile ilgili detaylar...
İŞTE DYK KURS BAŞVURU TARİHLERİ EBA e-Kurs sistemi üzerinden yapılabilen başvurular öğretmenler için 28 Ağustos'a, öğrenciler için ise 30 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek.
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EBA DYK KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.
Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler. Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.
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DYK İŞ TAKVİMİ
1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması. 2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması. 3- 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması. 4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması. 5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.