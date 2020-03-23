EBA ders programı ilkokul ortaokul ve lise ders saatleri! TRT EBA TV saatleri

EBA ders programı haftalık olarak yayımlanmaya devam edecek. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bulundukları sınıfa göre alacakları eğitim saati farklı olacak. Peki, TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl şekillenecek? İşte, EBA TV canlı ders saatleri bilgisi ve detaylı bilgiler



TRT EBA TV DERS PROGRAMI



EBA TV ders programı 23-27 Mart tarihlerinde her sınıf için farklı saat aralıklarında yayında olacak. Lise 9.sınıf öğrencileri 09.00 ile 10.00 arasında üç ders görebilecekken, lise 10.sınıf öğrencileri üç dersi 10.30 ile 11.30 arasında alacak. Her sınıfın ders saatleri farklı olacak.



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