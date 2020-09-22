EBA çöktü mü, neden açılmıyor? EBA çok kalabalık hatası ve çözümü hakkında bilgiler
EBA çöktü mü ve neden açılmıyor sorusu, eğitimlerini online olarak devam ettiren öğrencilerin gündemindeki soru olmaya devam ediyor. İnternet üzerinden aldıkları uzaktan eğitim dolayısıyla EBA girişi yapmak isteyen veya yayına dahil olmak isteyen öğrenciler, EBA'nın açılmaması durumu ile karşı karşıya kalabiliyor. Peki, EBA çöktü mü ve neden açılmıyor? İşte, öğrencilerin karşılaştığı EBA çok kalabalık hatası ve çözümü hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1
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EBA çöktü mü sorusu, uzaktan eğitim canlı yayınına girmek isteyen pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Binlerce öğrencinin aynı anda uzaktan eğitim desteği almak istediği EBA yayını, bazı zamanlarda yoğunluk nedeniyle cevap veremeyebiliyor. Peki, EBA çöktü mü ve neden açılmıyor? İşte, EBA hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar için detaylı bilgiler
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EBA ÇÖKTÜ MÜ?
"EBA çok kalabalık hatası" yaşanan yoğunluktan dolayı kullanıcıların karşısına çıkıyor. Sisteme beklenenden çok kişinin aynı anda girmesiyle birlikte oluşan teknik sorun nedeniyle bu hata meydana geliyor.
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EBA ÇOK KALABALIK HATASI
EBA çok kalabalık hatasının ayrıntılı içeriğinde ise şu satırlara yer veriliyor: "Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin! Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında." Bu tip bir hatayla karşılaşan kullanıcıların sisteme yeniden girmeye çalışmaları ya da alternatif yolları kullanmaları gerekiyor.
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EBA CANLI YAYININA TV'DEN DEVAM ETMEK İSTEYENLER İÇİN BİLGİLER
EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV İlkokul SD 932. kanalda yayına veriliyor.
EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda,EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda yayına veriliyor.
EBA TV Lise HD 467. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.