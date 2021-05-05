EBA çöktü mü, EBA neden açılmıyor?

EBA çöktü mü sorusu, EBA giriş hatası dolayısıyla pek çok öğrencinin gündemini oluşturdu. Online ders platformu EBA üzerinden eğitimlerine devam ederken sistemde yaşanan olumsuz durum nedeniyle eğitimleri yarıda kalan pek çok kişi, EBA çöktü mü sorusuna yanıt aramaya başladı. EBA çok kalabalık uyarısı ile de karşılaşan öğrenciler, durumun herhangi bir çözümünün olup olmadığını sorgulamaya başladı.