EBA canlı yayın seminer giriş ekranı! EBA seminer canlı yayın 23 Haziran programı

1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusundaokullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.



2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarınınne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarlakarşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programlarıuygulamalarının değerlendirilmesi.



3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem veteknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.



4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerindenyararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.



5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılansorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarıdüzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.



6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme vedeğerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.



7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gerekençalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD veİnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.



8. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulaneğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.