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Eğitim
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 09:08,

EBA canlı yayın seminer giriş ekranı! EBA seminer canlı yayın 23 Haziran programı

EBA seminer canlı yayın ekranı aracılığıyla meslek içi eğitimleri, 23 Haziran Salı günü de devam ediyor. Her gün farklı eğitimlerin verileceği EBA seminer ekranı, bugün teknoloji uygulamalarını içerecek. Bugün Öğretim ve etkinlik tasarımı gibi konuların ele alınacağı EBA canlı yayın ekranı, saat 13.30'a kadar eğitimde olacak. Peki, EBA seminer canlı yayını nasıl izlenebilir? İşte, EBA canlı yayın seminer ekranı ve seminer program saatleri hakkında pek çok eğitimcinin araştırdığı detaylı bilgiler

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EBA canlı yayın seminer süreci başladı. EBA öğretmen seminer canlı yayın ekranı aracılığıyla MEB tarafından öğretmenlerin meslek içi eğitimleri için hazırlanan ekranlara giriş yapılabilecek. EBA TV öğretmen seminer ekranı, aracılığıyla 30 Haziran tarihine kadar devam edecek olan seminerlere katılmak mümkün olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl internet üzerinden gerçekleştirilme kararı alınan EBA öğretmen seminerleri, her gün farklı eğitimleri içerecek ve bazı seminerlere sadece öğretmenler katılım gösterirken, bazı seminerlere yöneticiler de dahil olacak. İşte, EBA öğretmen seminer ekranı ve seminer saatleri bilgisi

EBA ÖĞRETMEN SEMİNER CANLI YAYIN GİRİŞİ

EBA seminer giriş ekranı aracılığıyla meslek içi eğitimlerini alabilecek olan öğretmenler, bu eğitimlerini Zoom altyapısını kullanan EBA sistemi ile sağlayabilecek. EBA öğretmen girişini MEBBİS ve E-Devlet şifreleri ile yapabilecek olan öğretmenler, seminerlerini alabilecek.

EBA seminerleri Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığa bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenleri kapsayacak.

EBA SEMİNER GİRİŞ VE CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

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1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusundaokullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.

2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarınınne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarlakarşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programlarıuygulamalarının değerlendirilmesi.

3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem veteknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.

4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerindenyararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.

5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılansorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarıdüzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.

6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme vedeğerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.

7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gerekençalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD veİnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.

8. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulaneğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.

3MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
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MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.

2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve

içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.

4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ileölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımındabulunmalarını sağlamak.

5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelikçözüm önerileri geliştirmek.

6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.

7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgünçalışmaları geliştirmek.

8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ileiçerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.

9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak

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İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programıgözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazındaçevrimiçi/çevrimdışı uzaktan mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.
1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim,destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
2. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerileriningeliştirilmesi eğitimi
4. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
5. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
6. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
7. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi

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8. Akıl ve zekâ oyunları eğitimi
9. Sanal Müze eğitimi etkinlikleri
10. Masal anlatıcılığı eğitimi
11. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan
öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
13. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi
14. Okul-aile iş birliği eğitimi
15. Okul tabanlı afet eğitimi
16. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi

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17. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi
18. Okulda ilk yardım eğitimi
19. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
20. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
21. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
22. Değerler eğitimi
23. Kaynaştırma eğitimi
24. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
25. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

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26. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler
27. STEM eğitimi
28. Robotik ve kodlama eğitimi
29. Teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi

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