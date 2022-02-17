e YDS sınav yerleri nasıl öğrenilir? e-YDS 2022/2 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

ÖSYM e-YDS sınav giriş belgeleri için yazılı duyuru paylaştı. Yapılan açıklamada "19 Şubat 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/2 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Şubat 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.