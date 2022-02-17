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e YDS sınav yerleri nasıl öğrenilir? e-YDS 2022/2 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

#E-YDS#E-YDS Sınav Yerleri#E-YDS Sınav Giriş Belgesi

e-YDS 2022/2 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Şubat 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/13 giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, e YDS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte e YDS sınav giriş belgesi sorgulama hakkında bilgiler...

1/3e YDS sınav yerleri nasıl öğrenilir e-YDS 2022/2 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

ÖSYM e-YDS sınav giriş belgeleri için yazılı duyuru paylaştı. Yapılan açıklamada "19 Şubat 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/2 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Şubat 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

2/3e YDS sınav yerleri nasıl öğrenilir e-YDS 2022/2 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

19 Şubat 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/2 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

3/3e YDS sınav yerleri nasıl öğrenilir e-YDS 2022/2 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi biryazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak

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