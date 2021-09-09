e-Devlet soyağacı oluşturma nasıl yapılır? İşte e-Devlet soyağacı oluşturma ekranı

SOYAĞACI NASIL OLUŞTURULACAK? Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek.



e-Devletten soyağacı oluşturmak için "www.turkiye.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli doğrulama araçları kullanılarak kimlik doğrulandıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/soy ağacı oluşturma" hizmeti seçilerek soyağacına ait elektronik belge alınabilecek.



Ayrıca "nvi.gov.tr" adresinden "e-hizmetler / e-sorgulamalar / soyağacı sorgulama" hizmeti seçilip e-Devlet ile giriş yaparak da ilgili hizmete ulaşılabilecek.



Soyağacı oluşturma servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu.



Bu tasarımların ögelerini kullanarak vatandaşlar soyağaçlarının arka plan tasarımını, metin fontlarını, metin renklerini, çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.



