E-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama ekranı - 3. faz pandemi başvuru sonuçları ne zaman açılacak?
Pandemi sonuç sorgulama ekranı, 3. faz sosyal destek başvurularını yapanlar tarafından araştırılıyor. 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları e devlet pandemi sonuç sorgulama ekranı üzerinden ilan edilerek hak sahiplerinin isimleri açıklanıyor.Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak. Peki, pandemi başvuru sonuçları ne zaman açılacak? İşte, 3. faz pandemi başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve başvuru sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Devlet tarafından yapılacak 1000 TL pandemi sosyal yardım desteği için bir yandan başvurular devam ederken bir yandan da sonuç açıklama süreci için değerlendirmeler gerçekleşiyor. Maddi desteğe ihtiyacı bulunan pek çok vatandaşın merakla araştırdığı hususlardan birisi olan pandemi başvuru sonuçları, E-Devlet aracılığıyla kolayca öğrenilebilecek. Peki, pandemi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sosyal destek başvuru sonucu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Pandemi 3. Faz sonuçları, E-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak. Peki, 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı detaylar
PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL sosyal yardımın detaylarına değindi. İşte, o röportajdan detaylar;
"1 ve 2. faz kapsamında 4.4 milyon kişiye 1000 lira ödendi. Şimdi ise 3. faz için başvurular alınıyor. Başvurusu sayısı 4.5 milyona ulaşmış. Peki başvuranların hepsi alacak mı? Bakan Selçuk’a sordum.
“1. ve 2. fazdan yararlananlara 1000 lira destek verdik. Onlar 3. fazda değerlendirilmeye alınmayacak dedik. Ailede memur olanlar, kamu işçisi olanlar ve bir de emekli başvuruları yine değerlendirilmeyecek dedik. Ama bu 4.5 milyonun neredeyse yarısına yakını, bizim değerlendirilmeyecek dediğimiz kesimden. Dolayısıyla başvuruların bir kısmı ön değerlendirmede elenmiş olacak” dedi."
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Bakan Selçuk bu bilgileri paylaşırken, 1000 liralık yardıma başvuruda bulunan Ferrari sahibi geldi hatırıma. Başvuranlar arasında bu türlerin olup olmadığını sordum. “Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi’si, Mercedes’i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu” karşılığını verdi. Sadece lüks marka araç sahipleri değil, bazı hanelerin başvuruları arasında da benzer durumlar tespit edilmiş.
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un sözleri çok açık ama bırakın incelemeyi, bu tür başvurusu olanlar daha ben Bakan’ın makam odasından çıkmadan elenmişti bile. Dul ve yetim aylığından bağış yapan Fatma Nine’ye bakıp Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanların 1000 lira için başvuruda bulunmasını aklım almıyor. O para senin arabanı yıkatmaz ama bir garibanın evine girse yüzünü güldürür.