E-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama ekranı - 3. faz pandemi başvuru sonuçları ne zaman açılacak?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL sosyal yardımın detaylarına değindi. İşte, o röportajdan detaylar;



"1 ve 2. faz kapsamında 4.4 milyon kişiye 1000 lira ödendi. Şimdi ise 3. faz için başvurular alınıyor. Başvurusu sayısı 4.5 milyona ulaşmış. Peki başvuranların hepsi alacak mı? Bakan Selçuk’a sordum.



“1. ve 2. fazdan yararlananlara 1000 lira destek verdik. Onlar 3. fazda değerlendirilmeye alınmayacak dedik. Ailede memur olanlar, kamu işçisi olanlar ve bir de emekli başvuruları yine değerlendirilmeyecek dedik. Ama bu 4.5 milyonun neredeyse yarısına yakını, bizim değerlendirilmeyecek dediğimiz kesimden. Dolayısıyla başvuruların bir kısmı ön değerlendirmede elenmiş olacak” dedi."