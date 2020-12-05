e devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

2020 KYK burs başvuru sonuçları için gözler artık son dakika açıklamalarda. İlk kez bir yükseköğrenim programına katılan ya da öğrenimine ara sınıfta devam eden öğrencilerin başvurularını yaptığı 2020 KYK burs başvuru sonuçları e devlet üzerinden ilan edilecek. Başvuruların üzerinden yaklaşık bir aylık sürenin geçmesiyle öğrenciler KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, beklentiler 7 Aralık Pazartesi günü için yoğunlaştı. İşte, detaylar.