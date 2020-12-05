e devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?
'KYK burs başvuru sonuçları' için bekleyiş devam ediyor. KYK burs/kredi hakkından yararlanmak isteyerek başvuru işlemlerini 8 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden tamamlayan öğrenciler, başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklamaya odaklandı. KYK burs başvuru şartlarını kapsayan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler sonraki süreçte taahhütname ve Ziraat Bankası üzerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, e devlet KYK burs sonuç ekranı ve ayrıntılar.
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1
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2020 KYK burs başvuru sonuçları için gözler artık son dakika açıklamalarda. İlk kez bir yükseköğrenim programına katılan ya da öğrenimine ara sınıfta devam eden öğrencilerin başvurularını yaptığı 2020 KYK burs başvuru sonuçları e devlet üzerinden ilan edilecek. Başvuruların üzerinden yaklaşık bir aylık sürenin geçmesiyle öğrenciler KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, beklentiler 7 Aralık Pazartesi günü için yoğunlaştı. İşte, detaylar.
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 7 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.
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KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI İDDİASI
KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddiası geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı karıştırdı. Ancak kurum üzerinden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Yer alan iddialar sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu'nin Twitter hesabına çok sayıda paylaşım yapıldı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde detaylara yer vereceğiz.
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E DEVLET SONUÇ EKRANI
KYK burs başvuru sonuçları açıklandığı zaman sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile açıklanacak. Başvuru sonuçları diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de e devlet üzerinden sorgulanacak. 2020 KYK burs başvuru sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.