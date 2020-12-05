MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberlerie devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?
GeriGündem e devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 19:51 | 

e devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

'KYK burs başvuru sonuçları' için bekleyiş devam ediyor. KYK burs/kredi hakkından yararlanmak isteyerek başvuru işlemlerini 8 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden tamamlayan öğrenciler, başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklamaya odaklandı. KYK burs başvuru şartlarını kapsayan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler sonraki süreçte taahhütname ve Ziraat Bankası üzerinden hesap açma işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, e devlet KYK burs sonuç ekranı ve ayrıntılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

2020 KYK burs başvuru sonuçları için gözler artık son dakika açıklamalarda. İlk kez bir yükseköğrenim programına katılan ya da öğrenimine ara sınıfta devam eden öğrencilerin başvurularını yaptığı 2020 KYK burs başvuru sonuçları e devlet üzerinden ilan edilecek. Başvuruların üzerinden yaklaşık bir aylık sürenin geçmesiyle öğrenciler KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, beklentiler 7 Aralık Pazartesi günü için yoğunlaştı. İşte, detaylar.

2KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi yer almıyor. Ancak geçtiğimiz yıl 24 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçları 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Aynı takvim göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 7 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.

3KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI İDDİASI
Abone Olgoogle-news

KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI İDDİASI

KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddiası geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı karıştırdı. Ancak kurum üzerinden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Yer alan iddialar sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu'nin Twitter hesabına çok sayıda paylaşım yapıldı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde detaylara yer vereceğiz.

4E DEVLET SONUÇ EKRANI
Abone Olgoogle-news

E DEVLET SONUÇ EKRANI

KYK burs başvuru sonuçları açıklandığı zaman sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile açıklanacak. Başvuru sonuçları diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de e devlet üzerinden sorgulanacak. 2020 KYK burs başvuru sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

KYK BAŞVURU SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

5BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
Abone Olgoogle-news

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi