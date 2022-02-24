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e Devlet DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ekranı: Doğalgaz yardımı başvurusu e devlet dışında nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı ne zaman yapılacak?

#Doğalgaz Yardımı#Doğalgaz Yardımı E Devlet#E Devlet

Doğalgaz yardımı başvuruları e Devlet sistemi üzerinden alınmaya devam ediyor. 18 Şubat tarihinde başlatılan doğalgaz desteği başvurularının tamamlanması ardından toplam 4 milyon aileye 450 ve 1150 TL arasında değişen yardım yapılması bekleniyor. Peki doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvurusu e devlet dışında nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı ne zaman yapılacak? İşte sosyal yardım paketi içerisinde yer alan doğalgaz yardımının detayları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yardıma yönelik açıklamaları...

1/6e Devlet DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ekranı: Doğalgaz yardımı başvurusu e devlet dışında nasıl yapılır Doğalgaz yardımı ne zaman yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın detayları duyurması ardından doğalgaz yardımı başvuruları başladı. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşları, e Devlet Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek.

2/6e Devlet DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ekranı: Doğalgaz yardımı başvurusu e devlet dışında nasıl yapılır Doğalgaz yardımı ne zaman yapılacak

Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/6e Devlet DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ekranı: Doğalgaz yardımı başvurusu e devlet dışında nasıl yapılır Doğalgaz yardımı ne zaman yapılacak

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar, destekten yararlanmaya hak kazanacak. . Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

4/6ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

5/6e Devlet DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ekranı: Doğalgaz yardımı başvurusu e devlet dışında nasıl yapılır Doğalgaz yardımı ne zaman yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği ile ilgili bilgilendirmede bulunmuştu.

Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz Destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”

6/6e Devlet DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ekranı: Doğalgaz yardımı başvurusu e devlet dışında nasıl yapılır Doğalgaz yardımı ne zaman yapılacak
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