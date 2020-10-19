E-Devlet 1000 tl yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 tl yardım başvurusu sorgulama ekranı!

1000 TL pandemi destek başvuru ve sonuç sorgulama süreci devam ediyor. Pandemi sosyal destek başvurularının nasıl yapıldığı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım parasını almak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1. fazda 2.1 milyon haneye, 2. fazda 2,3 milyon haneye nakdi destek verildiğini açıkladı. Peki sosyal yardım 3. faz başvurusu nasıl yapılır? İşte pandemi yardımı sorgulama ve başvuru ekranı