E-Devlet 1000 tl yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 tl yardım başvurusu sorgulama ekranı!
E-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ile pandemi sürecindeki destek devam ediyor. Faz 3 olarak ilan edilen E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu, birkaç adımda kolayca gerçekleştirilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bitiş tarihinin olmadığını duyurduğu süreç, değerlendirme işleminin ardından kişinin uygun görülmesi halinde hesabına 1000 TL pandemi destek parası yatırılması ile tamamlanıyor. Peki, E-Devlet 1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru ve sorgulama detayları
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1000 TL pandemi destek başvuru ve sonuç sorgulama süreci devam ediyor. Pandemi sosyal destek başvurularının nasıl yapıldığı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım parasını almak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1. fazda 2.1 milyon haneye, 2. fazda 2,3 milyon haneye nakdi destek verildiğini açıkladı. Peki sosyal yardım 3. faz başvurusu nasıl yapılır? İşte pandemi yardımı sorgulama ve başvuru ekranı
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PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA
Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
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SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.