DYK kursu nedir? MEB 6. ve 10. sınıflar için DYK takvimini paylaştı

DYK kursu nedir?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında eğitim görmekte olan öğrenciler için verilen ekstra eğitimleri nitelemektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları için herhangi bir ücret alınmadığı gibi dersler tamamen müfredata göre işlenmektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, belirli zaman dilimlerinde öğrenciler için ekstra destek eğitimi için verilmektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğrenciler, pekiştirme ve geri kaldıkları derslerde ise açığı kapatma imkanına sahip olabiliyor.