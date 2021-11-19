DYK kursu nedir? MEB 6. ve 10. sınıflar için DYK takvimini paylaştı
Milli Eğitim BakanlığınDestekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) kapsamını genişletti. Milli Eğitim Bakanlığınca, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) 6. ve 10. sınıflar da dahil edildi. Bakanlığın resmi sayfasından6. ve 10. sınıflar için DYK takvimi ve kılavuzu paylaşıldı. Peki, DYK kursu nedir? 6. ve 10. sınıflar için DYK başvuruları ne zaman, nasıl alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde değişiklik ve düzenleme yapıldı. Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve dersler, gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda güncellendi. Yapılan yönerge değişikliğiyle 6. ve 10. sınıflar da ücretsiz verilen DYK kapsamına alındı.
6 ve 10. SINIFLAR DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İŞ TAKVİMİ
Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması : 19-22 Kasım 2021Öğretmen başvurularının alınması : 23-25 Kasım 2021
Öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması : 26-29 Kasım 2021
Kursların Başlaması : 29 Kasım 2021
Öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması : 26-29 Kasım 2021
Kursların Başlaması : 29 Kasım 2021
6. ve 10. sınıflar için Destekleme ve Yetiştirme Kursları, 29 Kasım'da başlayacak. Özel eğitim meslek okulu programı uygulanan özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı öğrencileri de kurslardan yararlanacak.
Yaz dönemi kurslarına başvurular
6 Eylül'de başlayan destekleme ve yetiştirme yıllık kursları, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.
Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan yaz dönemi kursları, 2022'de yeniden uygulanacak.
Gelecek yıl yaz dönemi kurslarında kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 6-10 Haziran'da yapılacak. Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 20-24 Haziran'da alınacak. Kurs sınıfları ise 27 Haziran-1 Temmuz'da oluşturulacak.
Kurslar, 4 Temmuz 2022'de başlayacak, 28 Ağustos 2022'de tamamlanacak.
Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan yaz dönemi kursları, 2022'de yeniden uygulanacak.
Gelecek yıl yaz dönemi kurslarında kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 6-10 Haziran'da yapılacak. Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 20-24 Haziran'da alınacak. Kurs sınıfları ise 27 Haziran-1 Temmuz'da oluşturulacak.
Kurslar, 4 Temmuz 2022'de başlayacak, 28 Ağustos 2022'de tamamlanacak.
DYK kursu nedir?
Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında eğitim görmekte olan öğrenciler için verilen ekstra eğitimleri nitelemektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları için herhangi bir ücret alınmadığı gibi dersler tamamen müfredata göre işlenmektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, belirli zaman dilimlerinde öğrenciler için ekstra destek eğitimi için verilmektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğrenciler, pekiştirme ve geri kaldıkları derslerde ise açığı kapatma imkanına sahip olabiliyor.