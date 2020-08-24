Kurslar, fiziki kapasitesi ve Ã¶ÄŸrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmÃ® ortaokullar, imam hatip ortaokullarÄ±, genel ilkÃ¶ÄŸretim programÄ± uygulanan Ã¶zel eÄŸitim ortaokullarÄ±, ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± ile halk eÄŸitimi merkezi mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± olarak aÃ§Ä±lÄ±r.



Mezunlara yÃ¶nelik kurslarÄ±n halk eÄŸitimi merkezlerince aÃ§Ä±lmasÄ± esastÄ±r. Halk eÄŸitimi merkezinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± veya bu merkezlerde kursun aÃ§Ä±lamadÄ±ÄŸÄ± hÃ¢llerde millÃ® eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince yapÄ±lacak planlama dÃ¢hilinde diÄŸer eÄŸitim kurumlarÄ± ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na ait binalarÄ±n derslik olarak kullanÄ±labilecek bÃ¶lÃ¼mlerinden yararlanÄ±lÄ±r. Bu durumda kurs yÃ¶netimi halk eÄŸitimi merkezi mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, halk eÄŸitimi merkezi mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bulunmadÄ±ÄŸÄ± yerlerde il/ilÃ§e millÃ® eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce saÄŸlanÄ±r.



Her bir kurs programÄ±na devam edecek Ã¶ÄŸrenci/kursiyer sayÄ±sÄ±nÄ±n 10â€™dan az, bir kursun sÄ±nÄ±f mevcudunun ise 20â€™den fazla olmamasÄ± esastÄ±r.