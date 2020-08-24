DYK kursu nedir, DYK kurs baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Destekleme ve YetiÅŸtirme Kursu hakkÄ±nda tüm detaylar
DYK kursu, Ã¶ÄŸretmenler, Ã¶ÄŸrenciler ve ebeveynlerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve detaylarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek istediÄŸi terimler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Tam aÃ§Ä±lÄ±mÄ± Destekleme ve YetiÅŸtirme Kursu olarak bilinen DYK kursu, okullarda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ eÄŸitimin Ã¼zerine destek kurslarÄ± ile eÄŸitim almak isteyen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in Ã¶nem arz ediyor. Peki, DYK kursu nedir? Ä°ÅŸte, MEB'in DYK tanÄ±mlamasÄ± ve kapsamÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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Destekleme ve YetiÅŸtirme Kursu (DYK), MillÃ® EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± resmÃ® ve Ã¶zel Ã¶rgÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±nda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren istekli Ã¶ÄŸrenciler ile ortaÃ¶ÄŸretimden mezun olanlara verilecek olan kursu tanÄ±mlamaktadÄ±r.Â
AÃ§Ä±lacak kurslara devam eden Ã¶ÄŸrenci ve kursiyerden kurs Ã¼creti alÄ±nmaz.Â KurslarÄ±n, Ã¶rgÃ¼n eÄŸitim mÃ¼fredatÄ± kapsamÄ±nda Ã–lÃ§me, DeÄŸerlendirme ve SÄ±nav Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ resmÃ® internet sayfasÄ±nda yayÄ±mlanan kurslara ait Ã¶rnek ders planlarÄ± Ã§erÃ§evesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi esastÄ±r. PlanÄ± yayÄ±mlanmayan dersler iÃ§in o derse giren Ã¶ÄŸretmen tarafÄ±ndan ders planÄ±Â oluÅŸturulur. ResmÃ® tatiller ile millÃ® ve dinÃ® bayram tatillerinde kurs planlamasÄ± yapÄ±lmaz. Kurslara ait iÅŸ takvimi Ã§erÃ§evesinde Ã¶ÄŸretmen tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenecek ders planlarÄ± en geÃ§ kurslarÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± haftanÄ±n son iÅŸ gÃ¼nÃ¼ne kadar kurs merkezi mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce onaylanÄ±r.
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Kurslar, fiziki kapasitesi ve Ã¶ÄŸrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmÃ® ortaokullar, imam hatip ortaokullarÄ±, genel ilkÃ¶ÄŸretim programÄ± uygulanan Ã¶zel eÄŸitim ortaokullarÄ±, ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± ile halk eÄŸitimi merkezi mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± olarak aÃ§Ä±lÄ±r.
Mezunlara yÃ¶nelik kurslarÄ±n halk eÄŸitimi merkezlerince aÃ§Ä±lmasÄ± esastÄ±r. Halk eÄŸitimi merkezinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± veya bu merkezlerde kursun aÃ§Ä±lamadÄ±ÄŸÄ± hÃ¢llerde millÃ® eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince yapÄ±lacak planlama dÃ¢hilinde diÄŸer eÄŸitim kurumlarÄ± ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na ait binalarÄ±n derslik olarak kullanÄ±labilecek bÃ¶lÃ¼mlerinden yararlanÄ±lÄ±r. Bu durumda kurs yÃ¶netimi halk eÄŸitimi merkezi mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, halk eÄŸitimi merkezi mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bulunmadÄ±ÄŸÄ± yerlerde il/ilÃ§e millÃ® eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce saÄŸlanÄ±r.
Her bir kurs programÄ±na devam edecek Ã¶ÄŸrenci/kursiyer sayÄ±sÄ±nÄ±n 10â€™dan az, bir kursun sÄ±nÄ±f mevcudunun ise 20â€™den fazla olmamasÄ± esastÄ±r.
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DYK kursu Ã¶ÄŸretmen baÅŸvurularÄ± 21 AÄŸustos tarihinde baÅŸladÄ±. 21-25 AÄŸustos 2020 tarihleri arasÄ±nda, Ã¶ÄŸretmen baÅŸvurularÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± ve Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmen baÅŸvurularÄ±nÄ±n il/ilÃ§e millÃ® eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince onaylanmasÄ± iÅŸlemleri gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Peki e-kurs baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte baÅŸvuru ekranÄ± ve detaylar..
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DYK KURS BAÅžVURUSU NASIL YAPILIR?
DYK kurs baÅŸvurularÄ± ile ilgili MEB aÃ§Ä±klamalarÄ± yakÄ±ndan takip ediliyor. DYK kursu Ã¶ÄŸretmen baÅŸvurularÄ± 21 AÄŸustos ve 25 AÄŸustos tarihleri aralÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±nÄ±yor. 26-30 AÄŸustos 2020 tarihleri aralÄ±ÄŸÄ±nda ise Ã¶ÄŸrenci baÅŸvurularÄ± alÄ±nacak. BaÅŸvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs ModÃ¼lÃ¼ Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
DYK KURS BAÅžVURUSU NASIL YAPILIR? DYK e kurs Ã¶ÄŸretmen baÅŸvurularÄ± 21 AÄŸustos ve 25 AÄŸustos tarihleri aralÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±nÄ±yor.
BaÅŸvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs ModÃ¼lÃ¼ Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilir. Kurs baÅŸvurularÄ±nÄ± zamanÄ±nda yapma sorumluluÄŸu Ã¶ÄŸretmenlere aittir.