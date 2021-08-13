DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı! İşte konuya dair ayrıntılar
ÖSYM tarafından düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı.
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1
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-DUS ile 2021-STS Diş Hekimliği 3 Ekim'de uygulanacak.
2
Adaylar, 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği için 23 Ağustos'a kadar başvurabilecek.
Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.
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Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, işlemlerini yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.