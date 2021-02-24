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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP, Twitter
Haber Giriş: 24 Şubat 2021 - 12:06 | 

Dünyanın kanı dondu... Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yaşanan cezaevi isyanında dünyanın kanını donduran görüntüler yaşandı. Birden fazla cezaevinde çıkan isyanlara polisin müdahalesi sonucu ölen mahkumların sayısı 67'ye yükseldi. Haber ajanslarının ülkeden geçtiği fotoğraflar herkesi dehşete düşürdü.

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Dünya, Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yaşanan cezaevi isyanlarının görüntüleriyle dehşete düştü.

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Ülkenin üç ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktı. Cezaevlerinin kontrolü için çatışan rakip çetelerin savaşında adeta kan gövdeyi götürdü.

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Sosyal medyada paylaşılan korkunç görüntüler ise mahkumlar arasında yaşanan şiddetin boyutlarını gözler önüne serdi.

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Ekvador basınına konuşan yetkililer, cezaevlerinde çıkan isyanın çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklandığını ve sabah saatlerinde 3 ayrı şehirde aynı anda başladığını açıkladı.

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Yetkililer, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde çıkan ayaklanmalarda yaşamını yitiren mahkumların sayısının 67'ye ulaştığını kaydetti.

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Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, bazı mahkumların başlarının kesildiği iddia edildi.

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Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli hapishanelerinde suç örgütleri, eş zamanlı olarak şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, Guayaquil, Cuenca ve Latacunga hapishanelerinde güvenliği yeniden sağlamak için kontrollü şekilde harekete geçti." ifadelerini kullandı.

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Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil, El Turi ve Cotopaxi şehirlerinde çıkan ayaklanmaları bastırmak için çok sayıda güvenlik gücü olay yerlerine intikal etti ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştı.

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Sosyal medyada yansıyan görüntülerde, bazı mahkumların başlarının kesildiği iddia edildi.

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Kanlı katliamdan yayınlanan görüntüler, birkaç mahkumun rakiplerinin kopmuş kafalarıyla poz verirken gösteriyor. Bazı fotoğraflarda ise birkaç ölü mahkumun üst üste yattığı görülüyor.

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Bir tutuklu tarafından kaydedilen korkunç görüntülerde ise, bir mahkumun başka bir mahkumu kasap bıçağıyla defalarca bıçakladığı korkunç anları gözler önüne serdi.

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Uluslararası haber ajansları Reuters, AFP ve AP, cezaevi önünde bekleyen gözü yaşlı mahkum yakınlarının fotoğraflarını dünyaya servis etti.

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Ekvador gazetesi El Universo, askeri ve polis memurlarının kontrolü yeniden ele geçirmek için hapishaneye gönderildiğini ve hapishane dışındaki güvenlik güçlerine yardım etmek için yerel itfaiye teşkilatlarının sevk edildiğini bildirdi.

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Turi Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde bir mahkumu ziyaret eden bir kadın, isyanın yerel saatle sabah 10.00 civarında başladığını ve cep telefonunda ölü bir mahkum fotoğrafı gördüğünü söyledi.

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Görgü tanıkları ziyaretçilerin ziyaret alanını terk etmelerinin yasak olduğunu ve bazı mahkumların öldürülecekleri korkusuyla odadan çıkarıldığını söyledi.

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Bir süre sonra, ziyaretçilerin acil durum alarmlarının çalmasının ardından çıkmalarına izin verildi.

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Ekvador Başsavcılığı'na göre güneydeki Cuenca kentindeki Turi Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nin B kanadında çıkan isyan sırasında en az 38 mahkum öldü.

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Kaç kişinin yaralı olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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Savcılık, bazı mahkumların Turi Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde yaralandığını bildirdi, ancak kaç kişinin yaralandığına dair resmi bir sayı vermedi.

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Ekvador Ulusal Polisi'nden bir kaynak, El Universo gazetesine yaptığı açıklamada, Guayaquil'deki Guayas Erkek Özgürlük Merkezi No.8'de en az 11 mahkumun öldüğünü ve beş kişinin yaralandığını söyledi.

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Polis kamerasının yaptığı çekimler, hapishaneden çıktıktan sonra yaklaşık iki düzine mahkumun yakalandığı anı kaydetti. Öte yandan çıkan isyanlarda, durumlarının ciddiyeti bilinmemekle birlikte iki polis memurunu da yaraladı.

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Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno isyanları, "birkaç cezaevinde eşzamanlı şiddet eylemi" gerçekleştiren "suç örgütlerine" bağladı. Yetkililer, "kontrolü yeniden ele almak için harekete geçiyorlar" dedi.

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Polis komutanı Patricio Carrillo, Güney Amerika ülkesindeki çeşitli hapishanelerde huzursuzluk yaşandığını bildirdi ve "Durum kritik" dedi.

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İçişleri Bakanı Patricio Pazmino da, olayların "ceza infaz merkezlerinde şiddet çıkarmak için suç örgütlerinin ortak eylemi" olduğunu kaydettiği bir tweet attı.

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Geçtiğimiz aralık ayında Ekvador hapishanelerinde çete rekabetiyle alevlenen isyanlarda 11 mahkum ölmüş, 7'si yaralanmıştı. Şiddeti azaltmak için Başkan Moreno tarafından "mafya" gruplarını kontrol altına alma talimatının verilen ülkenin hapishanelerinde, 90 günlük olağanüstü hal Kasım ayında kaldırıldı.

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17 milyonluk bir ülke olan Ekvador'da yaklaşık 38 bin mahkum var. Polisin sağladığı verilere göre, mahkum anlaşmazlıkları 2020'de 51 can kaybına yol açtı.

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