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HaberlerGündem Haberleri'Dünyanın en saçma binası'na dudak uçuklatan teklif!
GeriGündem 'Dünyanın en saçma binası'na dudak uçuklatan teklif!
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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-
Haber Giriş: 12 Ocak 2021 - 09:56 | 

'Dünyanın en saçma binası'na dudak uçuklatan teklif!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sıralarda çıkan 18 katlı İl Özel İdare Binası'nı yıkmakta kararlı olduklarını söyledi. Binanın yeni bir fonksiyona kavuşturulmasının çok maliyetli olacağını anlatan Güngör, "Yıkılması bize ek maliyet getirmiyor" dedi. Kahramanmaraşlı iş insanı Mustafa Gök, binaya 30 milyon lira vererek tadilatını yapmak istediğini söyledi. Binanın yıkılmasını istemediğini ifade eden Gök, "Yeter ki bina yıkılmasın, tadilata izin verilsin. Kafamızda çeşitli düşünceler var şehrimize bir marka kazandırma amaçlı bir otel konsepti düşünüyoruz" dedi.

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