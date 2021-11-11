Dünyada örneği yok: Dönemindeki liderler unutuldu, Atatürk unutulmadı

10. Yıl Nutku’nun sonunda, ortaya koyduğu hedeflere ulaşıldığında, yani Türkiye gerçekten modern ve saygın bir ülke olduğunda tek isteğinin kendisinin hatırlanması olduğunu söyler. Bugün Türkiye’de de mazlum ülkelerde de hatırlanıyor. Dünyada onun gibi ülkeleri için “kurucu babalar” var. Ama bugün hiçbiri Atatürk kadar büyük bir etki alanına sahip değiller. Bunun nedeni, Atatürk’ün hem ülkesinin bağımsızlığını sağlaması hem de ülkesi için modernleşme yolunu açması.