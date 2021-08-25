Gündem Özlem YURTÇU KARABULUT - Oğuzhan DEMİR / ANKARA, (DHA) Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 - 11:31 | 25 Ağustos 2021 - 11:31

Dünyada koronavirüs çalışmalarında bir ilk

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüse karşı çalışmalar devam ediyor. Bilkent ve Hacettepe Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen ve hayvan deneyleri başarıyla tamamlanan Kovid-19'a karşı burundan sprey şeklindeki "koruyucu ilaç" için geri sayım başladı. Sprey ilacın, var olan ya da ortaya çıkabilecek tüm varyantlara karşı etkili olması bekleniyor. Griffithsin (GRFT) adı verilen bir proteinle geliştirilen ilaç, Sars-Cov2 virüsünü bloke edecek protein tabanlı bir ilaç adayı olarak da dünyada ilk olacak.