Dünyada bir ilk! Bu havuzda yüzmek cesaret ister...
İngiltere’nin başkenti Londra’da inşa edilen havuzu bir gören bir daha bakıyor. Dünyada başka örneği olmayan 'transparan' gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğruyor.
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İngiltere'nin başkenti Londra'yı bu günlerde yepyeni bir heyecan dalgası sarmış durumda. Heyecanın adresi ise kentin güneyindeki Nine Elms semti...
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Nine Elms'de yer alan süper lüks konutların 10. katında yer alan ve dünyada başka örneği bulunmayan 'transparan' gökyüzü havuzu adeta görenlerin nefesini kesiyor.
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Havuzun manzarası da eşsiz. havada yüzerken aynı anda şehrin en önemli sembollerinden olan London Eye, Parlamento binası ve Thames Nehri görülebiliyor.
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Öte yandan bu benzersiz havuz sadece Embassy Garden sakinleri ve misafirlerinin kullanımına açık.
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Embassy Garden'da daire sahibi olmaksa oldukça pahalı. Çatı katı süit daireleri 5 milyon sterline satılıyor. alt kat dairelerinin de fiyat olarak geride kalır yanı yok...
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19 Mayıs’ta faaliyete geçen havuzun teknik özellikleri de dudak uçuklatan cinsten. Yerden yaklaşık 35 metre yükseklikte bulunan havuz, 25 metre uzunluğa, 5 metre genişliğe, 3 metre derinliğe ve 400 ton su kapasitesine sahip.
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Havuzun tabanı, kalınlığına rağmen tamamen şeffaf olarak tasarlanmış. Ancak gökyüzünde yüzme deneyimini daha da heyecanlı hale getiren bambaşka bir detay var:
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Transparan havuz şiddetli rüzgarlarda hareket etmesini sağlayan özel bir teknoloji kullanılarak inşa edilmiş. Bu da yüreğiniz ağzınızda yüzerken bir yandan sallanmanıza sebep oluyor.
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Yüzmenin cesaret istediği havuz, fotoğrafçı Jason Hawkes tarafından drone ile havadan da görüntülendi.
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Havuzun AFP ve AP servis edilen fotoğrafları sosyal medyada çok kereler paylaşılırken kullanıcılar bu görüntülerle ilgili ilginç yorumlar yaptı.
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Bir sosyal medya kullanıcısı korkusunu 'Buna kocaman bir HAYIR diyorum' şeklinde paylaşırken bir başkası da 'Daha gece bile olmadı ama kâbuslarımın konusu şimdiden belli' diyerek korkusunu dile getirdi.
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Öte yandan havuzun ısıtılması için de her gün 400 pound harcandığı açıklandı.
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Dünyanın çeşitli ülkelerinde yer alan gökdelenlerin çatılarında bu tür havuzlar yer alıyor ancak Londra'daki bu örneği eşsiz kılan transparan olması.
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Havuzda yüzme deneyimini yaşayanlar bunu 'Havuza daldığınızda yaşanan şey yüksek bir binanın çatısından düşmek gibi, çünkü altınızda caddeden başka hiçbir şey görmüyorsunuz' diyerek tanımlıyor.
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Bu ilginç deneyimi uzaktan da olsa tatmak isteyen Londralılar, şehirde çok sık rastlanmayan sıcak ver güneşli havanın da etkisiyle, bölgeye akın ediyor.