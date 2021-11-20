Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları ve sözleri... Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman?

Çocuk Hakları Günü Mesajları

Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!



Dünya üzerindeki her çocuğun eşit sağlık, yaşam, barınma ve eğitim hakkına sahip olması dileğiyle…Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!



Yeni nesiller geleceğin nefesidir. Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun !



Tüm çocuklarımızın gülümseyebildiği bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.



"Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir."



Tüm çocukların,20 Kasım Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun.



Çocuklara tertemiz bir dünya bırakmak, herkes için bir insanlık görevidir...