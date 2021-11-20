Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları ve sözleri... Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman?
Dünya Çocuk Hakları Günü dünyanın dört bir yanında hatırlatılıyor. Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir. İşte Dünya Çocuk Hakları Günü tarihi ve bugünün anlam ve önemini ifade eden mesajlar…
20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesi münasebetiyle her yıl Kasım ayının 20 nci günü Dünya Çocuk Haklar Günü olarak kutlanmaktadır.
Çocuk Hakları Günü Tarihçesi
Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile şekillenmiştir.
Bu bildirge Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşunda kabul edilmiş, 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmişve 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir.
Bu bildirge Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşunda kabul edilmiş, 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmişve 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir.
Çocuk Hakları Günü Mesajları
Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!
Dünya üzerindeki her çocuğun eşit sağlık, yaşam, barınma ve eğitim hakkına sahip olması dileğiyle…Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!
Yeni nesiller geleceğin nefesidir. Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun !
Tüm çocuklarımızın gülümseyebildiği bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
"Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir."
Tüm çocukların,20 Kasım Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun.
Çocuklara tertemiz bir dünya bırakmak, herkes için bir insanlık görevidir...
Dünya üzerindeki her çocuğun eşit sağlık, yaşam, barınma ve eğitim hakkına sahip olması dileğiyle…Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!
Yeni nesiller geleceğin nefesidir. Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun !
Tüm çocuklarımızın gülümseyebildiği bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
"Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir."
Tüm çocukların,20 Kasım Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun.
Çocuklara tertemiz bir dünya bırakmak, herkes için bir insanlık görevidir...