Düğünler nasıl yapılacak? Kına ve nişanlar serbest mi? Düğün törenleri için kişi sayısı ve kapalı alan detayı!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU 31 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları duyurmuştu. Erdoğan şunları söylemişti;



Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.



Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.