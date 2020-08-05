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Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 16:46,

Düğünler iptal edildi mi? Düğünler için İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge!

Düğünler iptal edildi mi sorusu, son gelişmelerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bazı düğünlerde sosyal mesafe kuralına riayet edilmemesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il geneline gönderilen genelgelerdeki kurallara uyulmaması, pek çok kişi tarafından düğünler iptal edilecek mi sorusunu akıllara getirdi. Peki, İçişleri Bakanlığı tarafından pek çok ile gönderilen genelge kapsamında düğünler iptal edildi mi?

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Düğünler iptal edildi mi sorusu, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların ardından araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin 81 ilinde hemen her gün düzenlenen düğün ve nişan etkinlikleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulmamasına dikkat çekilirken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yeni genelgeler yayımlandı. Peki, bu kapsamda düğünler iptal edilecek mi? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre;

6 Ağustos 2020 Perşembe günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk birimlerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirilecek.

Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.

3Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda maske ve mesafe kurallarından taviz verilmeyecek
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Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda maske ve mesafe kurallarından taviz verilmeyecek

* Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda; maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmeyecek.

* Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek. İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilecek, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılacak.

* Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilecek. Birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde 1 gün süreyle faaliyet durdurma, dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezaları uygulanacak.

* Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılacak.

*Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılacak.

4DÜĞÜNLER İPTAL OLDU MU
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DÜĞÜNLER İPTAL OLDU MU?

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı tarafından düğün ve nikah merasimlerinin iptal edilmesi ya da ertelenmesine yönelik henüz bir bilgi yer almıyor. Yeni bilgiler geldiği an haberimize eklenecektir.

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