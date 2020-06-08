Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler yapılacak mı?
Düğün salonları ne zaman açılacak? Corona virüs normalleşme süreci devam ederken, binlerce çift düğün salonlarının açılacağı tarihe odaklandı. Mart ayından beri kapalı olan düğün salonlarının yeniden faaliyete geçeceği tarih ikinci normalleşme sürecinde yer almadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bilim Kurulu tavsiyeleriyle netleşmesi beklenen durum genç çiftler tarafından merakını koruyor. İşte, ayrıntılar...
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Düğün salonlarının açılacağı tarih gündemde yer almaya devam ediyor. Virüs nedeniyle, düğünlerini ileri bir tarihe erteleyen vatandaşlar, düğün salonu işletmelerinin açılacağı tarihle ilgili yapılacak resmi açıklamalarını bekliyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil." dedi.
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DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında kapatılan düğün salonları, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayan sektörler arasında yer almadı.
Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA
Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil. Düğünlerimiz, gelenek-görenek icabı, çok kalabalık olur. Sosyal mesafe ortadan kalkar. Böylesi bir salgında eski rutine uygun düğünler yapamayız. Düğüne başka şehirlerden de katılım olacaktır, bu da ayrı bir risk. Diyelim istenmeyen bir durum yaşandı. Bu 500 kişinin birden karantinaya alınması demek. Mutluluğu paylaşalım derken bir kâbusun içinde kendimizi bulabiliriz." diyor.
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Özlü ayrıca şunları da ifade ediyor; "Önerim, sadeleştirerek, aile içerisinde daha az kalabalıkla düğün yapılması ya da açık hava mekânlarının kullanılması. Tedbirler alınır, sosyal mesafe korunursa açık havada düğün yapmanın sakıncası olmaz. Düğün salonu işletmecileri, organizasyon şirketleri misafirlerini nasıl riske etmeyeceklerini düşünerek, yeni formatlar geliştirsinler. Mesela, gelecek misafirlere davetiye ile düğüne nereden girilip çıkılacağı, nasıl davranılacağı gibi kuralların yazılı olduğu bir liste gönderilebilir. Gelenler de ona uygun davranır. Takı merasimi, tebrikleşme uzaktan halledilir. Belediyeler de elini taşın altına koyup, düğün yapılabilecek açık, güvenli alanlar oluşturabilir."
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Düğün salonlarının ne zaman açılacağı ve faaliyetlerine ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz tarih açıklanmadı.