DSİ kuraları ne zaman çekilecek? DSİ kura sonuç tarihi yaklaşıyor
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 2 bin 5 en az düz lise mezunu personel alımı için başvuru süreci başlatmıştı. Başvuru için verilen sürenin dolması ardından kura tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. DSİ kura sonuç tarihine yayınlanan ilanda yer verilmişti. Peki, DSİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte DSİ kura sonuç tarihi…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Devlet Su İşleri, personel alımları için başvurular 27 Ağustos 2021 tarihine kadar alındı. Yayınlanan ilana göre, DSİ kura sonuçları eylül ayında açıklanacak. Kurada belirlenen adaylar, Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2
DSİ KURA TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00'da Bölge Müdürlüklerinde yapılacak. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3
Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.