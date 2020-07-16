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hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP, Twitter, Instagram
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 11:03,

Donald Trump ve kızı Ivanka Trump sosyal medyada alay konusu oldu

ABD başkanı Donald Trump ve kızı Ivanka Trump sosyal medyada yaptıkları son paylaşımlar ile alay konusu oldular.

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ABD başkanı Donald Trump yaptığı tuhaf çıkışlar ve açıklamalar nedeniyle sık sık sosyal medyada dünyanın gündemine yerleşiyor.

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Bir yandan yaklaşan seçimlere hazırlanan bir yandan da ülkesini vuran koronavirüs salgınıyla başı dertte olan Trump bu kez de kızı ve danışmanı Ivanka Trump'la birlikte sosyal medyanın gündeminde.

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Trump, Twitter başta olmak üzere resmi sosyal medya hesaplarından güncel paylaşımlar yapmayı çok seven bir lider.

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Ancak bu paylaşımları çoğu zaman hem rakipleri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor.

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Bunun son örneği ise Trump'ın resmi Instagram hesabından yaptığı ünlü Amerikan yiyecek firması Goya'nın reklamı oldu. trump Instagram hesabından şirketin reklamını paylaşıp "Goya'yı Seviyorum" yazdı.

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Trump bu paylaşımdan sonra dün de Beyaz Saray'daki ünlü oda Oval Ofis'teki masasının üzerine Goya marka ürünleri koyarak ve baş parmaklarını kaldırarak bir fotoğraf daha paylaştı.

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Bu paylaşımlar Trump'ın kızı ve aynı zamanda danışmanı olarak görev yapan Ivanka Trump tarafından da tekrarlandı.

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Resmi Twitter hesabında tıpkı babası gibi Goya markasının reklamını yapan Ivanka'nın bu hareketi tüm dünyada gündem haline geldi.

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Elinde Goya marka bir konserve tutarak poz veren Ivanka Trump paylaşımında "eğer Goya ise mutlaka iyidir" ifadesini kullandı.

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Ivanka aynı sözü Goya markasının sahibi İspanyol kökenli bir Amerikalı olduğu için İspanyolca da yazdı.

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Bu reklam paylaşımlarından sonra tepkiler çığı gibi büyüdü ve Trump karşıtları tarafından birçok aşağılayıcı twit atıldı.

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Tepkilerin en büyük sebebiyse ABD yasalarına göre devlet görevlilerinin herhangi bir firmanın ürününün reklamını yapmasının kesinlikle yasak olması.

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Donal Trump ve Ivanka Trump'a yönelen eleştirilerin en büyük sebebi de bu yasağı hiç aldırmadan delmiş olmaları.

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En büyük Trump karşıtlarından biri olan ABD Tepsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez konuyla ilgili çok sert bir twit atarak "eğer Trump'sa mutlaka satılmıştır" ifadesini kullandı. Kendisi de Latin kökenli olan Cortez twitini İspanyolca olarak da yazdı ve kanatlanıp uçan para emojisi kullandı.

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Ünlü televizyoncu ve blogger Perez Hilton ise Ivanka'nın eline babasıyla ilgili yazılan ve gündeme oturan Mary Trump'ın yeni çıkan kitabını koyarak "Peki şimdi Ivanka Trump bütün etik kuralları çiğnemiş olmuyor mu?" ifadesini kullandı.

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Atılan sayısız twit ve Trump'lara yönelen öfkenin ardında ise Goya markasının başındaki Robert Unanue var.

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Robert Unanue geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'saki bir davete katılmış ve orada yaptığı konuşmada Trump'a verdiği desteği açıkça belirterek ABD'nin Trump'a çok şey borçlu olduğunu söylemiş ve Trump'ı bol bol övmüştü.

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Trump'ın başkan olduğundan beri Latin kökenli Amerikalılara karşı tavırları ve verdiği kararlar ülkede büyük tartışmalara yol açıyor.

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Trump'ın ABD'li Latin kökenlilere uyguladığı ayrımcılık yüzünden ırkçılıkla suçlandığı ve bu konunun sık sık protestolara sebep olduğu da bilinen bir gerçek.

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Bu duruma rağmen Latin kökenli bir şirket sahibi olan Robert Unanue'nin Trump'a desteği ve Trump ailesinin baba-kız bu markaya verdiği reklam konusu büyük etik tartışmaya yol açmış oldu.

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Başkan Donald Trump ve danışmanı Ivanka Trump'ın konuya dair yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

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