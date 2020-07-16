Donald Trump ve kızı Ivanka Trump sosyal medyada alay konusu oldu

En büyük Trump karşıtlarından biri olan ABD Tepsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez konuyla ilgili çok sert bir twit atarak "eğer Trump'sa mutlaka satılmıştır" ifadesini kullandı. Kendisi de Latin kökenli olan Cortez twitini İspanyolca olarak da yazdı ve kanatlanıp uçan para emojisi kullandı.