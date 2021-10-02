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GeriGündem Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırınca küsen 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor
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Gündem
Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)-
Haber Giriş: 02 Ekim 2021 - 11:02 | 

Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırınca küsen 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor

Isparta'nın Aksu ilçesinde 4 çocuk babası Mehmet Duvar (71), yaklaşık 3 yıl önce 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırdı. Kendisini dolandıranların yakalanması için hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan bu olaydan sonra 50 yıllık eşi Dudu Duvar (65) ile arası açıldı. Yaşanan tartışmanın ardından küsen çiftten Dudu Duvar 3 katlı evlerinin birinci katına, Mehmet Duvar ise giriş katına yerleşti.

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