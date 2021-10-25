Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!

Yunan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, perşembe günü gerçekleştirilen operasyonel eğitime Yunanistan 8 adet F-16, Mısır’dan ise 4 adet MİG-29 ve 2 adet F-16 savaş uçağının katıldığı belirtildi.
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Nisan ayında 2 ülke genelkurmay başkanları arasında imzalanan “Askeri İşbirliği Programı” çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikata katılan savaş uçakları üs olarak Girit Adası’nda Suda mevkisinde bulunan Yunan hava üssünü kullandılar.
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FRANSA’DA GÖRÜŞME
Bu arada, mevkidaşı Thierry Burkhard’ın davetlisi olarak Fransa’ya giden Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, iki ülke arasında 28 Eylül’de imzalanan “Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık Anlaşması” çerçevesinde yapılacak askeri işbirliğinin detaylarını görüştü.
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Yunan medyasına göre görüşmede ortak tatbikatlar ve Fransız silahlı kuvvetlerine Yunan liman ve havaalanlarında kolaylıklar sağlanması konuları da ele alındı.
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Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard, sosyal medya hesabında “Yunan mevkidaşım ile Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı nasıl uygulayacağımızı görüştük. Bu anlaşma özellikle Akdeniz’de, güçlü ve dinamik bir askeri işbirliği sağlıyor” diye yazdı.
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Floros, Fransa ziyareti sırasında, Saint Dizier Üssü’nde Rafale tipi savaş uçağına da bindi. Yunanistan, yaklaşık 3 milyar Euro ödeyerek Fransa’dan toplam 24 adet Rafale uçağı alacak. Ayrıca Fransa’ya yine 3 milyar Euro karşılığında 3 adet FDI Belharra tipi fırkateyn sipariş edilmesi de kararlaştırıldı.
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YERLİ İHA İÇİN HAREKETE GEÇTİLER
Yunanistan, Bayraktar TB2’ye benzeyen insansız hava aracı (İHA) üretmek için harekete geçti. Bu çerçevede, Yunan Havacılık Sanayi (EAB) ile Aristotelion (Selanik), Dimokritos (Dedeağaç) ve Thesalya (Larisa) üniversiteleri arasında, 3 adet İHA’nın üretimi için anlaşma sağlandı. “Arhitos” (Eski Yunan’da matematikçi, filozof ve devlet adamı, MÖ 428-347) adı verilen proje, ilk Yunan İHA’sının 2.5 yılda üretilmesini öngörüyor."
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"To Vima, Dağlık Karabağ Savaşı’nda Bayraktar TB 2’lerin performansından telaşa kapılan Yunan yetkililerin, yerli İHA üretimini kararlaştırdıklarını belirtti. Gazete, “Yunan İHA’larının Bayraktar TB 2’den sadece 2 farkı olacak. Yunan İHA’ları, silahsız ve daha küçük hacimli (200 kilogram) olacak. Görüntü nakli dahil iletişim sistemleri, TB2’ler ile ayrı imkânlara sahip olacak” diye yazdı.
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ATİNA, LONDRA İLE DE İTTİFAK ARAYIŞINDA
Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fransa ve ABD’den sonra, bugün Londra’da, İngiltere ile savunmayı işbirliğini de içeren bir anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.
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Dendias, Elefteros Tipos gazetesine demecinde, “İngiltere ile anlaşma, Fransa ve ABD ile olduğu gibi sadece savunma içerikli değil. Dış politika dahil, başka konuları da kapsıyor."
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"Nükleer bir güç olan İngiltere, hem BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi, hem de Kıbrıs’ta garantör devletlerden biri” dedi. Dendias, Fransa ve ABD ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmaları sayesinde Yunanistan’ın tüm dış tehditlere karşı daha da güçlendiğini iddia etti.