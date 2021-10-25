Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!

"Nükleer bir güç olan İngiltere, hem BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi, hem de Kıbrıs’ta garantör devletlerden biri” dedi. Dendias, Fransa ve ABD ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmaları sayesinde Yunanistan’ın tüm dış tehditlere karşı daha da güçlendiğini iddia etti.