Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Desteğin detayları belli oldu

Bu yıl ilk kez verilecek doğalgaz desteğinin detayları belli oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hedefin 4 milyon haneye senede toplam 3 milyar lira yardım olduğunu söyledi.
Yapılan açıklamaya göre, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak. Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek. Destek ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. Başvuran faturasını götürerek PTT’den ödemesini alabilecek.
Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.