Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Desteğin detayları belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Macron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlarMacron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlar#Macron
Skandal Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı Hapse girebilir...Skandal! Yıldız futbolcunun kedisine işkence ettiği görüntüler sızdı! Hapse girebilir...#Kurt Zouma
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
ABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffreyden CNN Türke özel açıklamalarABD eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den CNN Türk'e özel açıklamalar#James Jeffrey
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
İşte Bozdağın masasındaki taslak... Nafakada yeni planİşte Bozdağ'ın masasındaki taslak... Nafakada yeni plan#Bekir Bozdağ
Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldiVe beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi#Alec Baldwin
Herkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısına büyük şokHerkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısı'na büyük şok! #Tinder
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürpriziİstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürprizi#Meteoroloji
Kurban olayım başkanım, aman haKurban olayım başkanım, aman ha#İmamoğlu
Skandal araştırma Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifadeSkandal araştırma! Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifade#İklim Krizi
Altın fiyatlarında risk iştahı Yükseliş devam ediyorAltın fiyatlarında risk iştahı! Yükseliş devam ediyor#Altın
Oyuncu Wilma Ellesin dolandırıcılık davasında kararOyuncu Wilma Elles'in dolandırıcılık davasında karar#Wilma Elles
Ormanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu olduOrmanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu oldu!#Shawn Mendes
Canlı yayında her şeyi anlattı: Günlük 500 TL veriyordu, benim arabamın benzini bin TLden fazlaCanlı yayında her şeyi anlattı: Günlük 500 TL veriyordu, benim arabamın benzini bin TL'den fazla!#Mihriban Hurmacı
HABERLERGündem Haberleri

Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Desteğin detayları belli oldu

#Doğalgaz Yardımı#Doğalgaz Fatura#Doğalgaz Fatura Yardımı Başvuru

Doğalgaz yardımına yönelik ayrıntılar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Doğalgaz desteği başvuru tarihi ve şartlarına yönelik araştırmalar Şubat ayı ile birlikte artış gösteri. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek. Peki, doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman başlayacak?

1/4Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman başlayacak Desteğin detayları belli oldu

Bu yıl ilk kez verilecek doğalgaz desteğinin detayları belli oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hedefin 4 milyon haneye senede toplam 3 milyar lira yardım olduğunu söyledi.

2/4Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman başlayacak Desteğin detayları belli oldu

Yapılan açıklamaya göre, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak. Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor.

3/4Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman başlayacak Desteğin detayları belli oldu

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek. Destek ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. Başvuran faturasını götürerek PTT’den ödemesini alabilecek.

4/4Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır

Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğalgaz Yardımı#Doğalgaz Fatura#Doğalgaz Fatura Yardımı Başvuru