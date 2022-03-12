Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği e devlet başvuru formu ve başvuru şartları

Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak” dedi. Bakan Yanık ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını kaydetti. ‘Doğalgaz Tüketim Desteği’ne ‘https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti’ adresinden başvuru yapılabilecek.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğal gaz yardımı için 216 bin kişinin başvurduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Yanık, "Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.