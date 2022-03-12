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Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği e devlet başvuru formu ve başvuru şartları

#Doğalgaz#E Devlet#Doğalgaz Yardımı

Doğalgaz yardımı başvurusu, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 18 Şubat Cuma günü alınmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılacak olan Doğalgaz desteği e devlet başvuru formunun doldurulması ile tamamlanacak. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan vatandaşlar, PTT’ye doğalgaz yardımı için faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. Mart ayının ikinci haftasından sonra verilecek olan doğalgaz desteği başvurusu henüz yapmayanlar başvuru şartları ve başvuru tarihlerine odaklandı. Peki, doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, doğalgaz desteği başvuruları hakkında ayrıntılar.

1/4Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır Doğalgaz desteği e devlet başvuru formu ve başvuru şartları

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? sorusu, vatandaşların gündeminde ye almaya devam ediyor. Doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. " dedi. Ödemeler mart ayı itibarıyla yapılacak. Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

2/4DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

3/4DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, ‘Doğalgaz Tüketim Desteği’ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” dedi.

Ödemelerin mart ayı içinde yapılacağını hatırlatan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği’nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek” dedi. İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.

4/4Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır Doğalgaz desteği e devlet başvuru formu ve başvuru şartları

Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak” dedi. Bakan Yanık ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını kaydetti. ‘Doğalgaz Tüketim Desteği’ne ‘https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti’ adresinden başvuru yapılabilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğal gaz yardımı için 216 bin kişinin başvurduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Yanık, "Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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#Doğalgaz#E Devlet#Doğalgaz Yardımı